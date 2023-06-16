ASO Teknik Koleji'nde mezuniyet heyecanı

Düzenlenen törende 115 öğrenci diplomasını aldı.

ASO 1. OSB konferans salonunda gerçekleşen mezuniyet törenine ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata, ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Özbozkurt, ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, eğitim kurulu üyeleri, sanayiciler, veliler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata yaptığı konuşmada, ASO Teknik Koleji'nin kuruluşundan itibaren hem çağdaş yetkinlikleri hem de insani erdemleri öğrencilere en güncel bilgi ve yöntemlerle aktarmayı amaçladıklarını belirtti. Mezun olan öğrencilerin üniversite ve mesleki hayatlarında başarılı olduklarına vurgu yapan Ata, “ASO Teknik Koleji ailesi olarak bugün gözbebeğimiz olan öğrencilerimizi son derece donanımlı bir şekilde yetişkin hayatlarına uğurlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayatınızdaki dönüm noktalarından birisindesiniz. Okula ilk başladığınız günden bugüne kadar öğrenmeye ve gelişmeye devam ettiniz. Her mezuniyet, yeni bir başlangıçtır. Bir sonraki aşamada sizi hayata hazırlamaya devam edecek olan üniversite öğreniminize başlayacaksınız. Üniversite hayatınızda, akademik bilgilerin yanı sıra, bu bilgileri hayata uyarlama, değişime ayak uydurma, yenilikçi ve girişimci olma becerileriniz sizleri ön plana çıkaracak. Meslek hayatınızda da, ne bildiğiniz kadar, bildiklerinizle ne yapabildiğiniz, bilgilerinizi pratiğe ve faydaya nasıl çevirebildiğiniz önemli olacak” dedi.

Mezun olan öğrencilere bazı tavsiyelerde bulunan Ata, şöyle devam etti:

“Akıllı fabrikaların, makinelerin ve robotların olduğu yeni dijital dönemde çığır açan ileri teknolojileri, güncel gelişmeleri çok iyi kavramak ve kullanmak durumundayız. Hızla değişen bu dünyada kendimizi bilimsel gelişmeler uyarınca yenilemek, değişime ayak uydurmak, muasır medeniyetler seviyesine bizleri taşımak için şarttır. Ülkemizin umudu ve güvencesi sizlersiniz. Ulu Önder Atatürk 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek ülkeyi ve bütün değerlerini gençlere emanet etmiştir. İnanıyorum ki sizler de umutları ve güveni bir meşale gibi taşıyarak ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyine çıkaracaksınız. Hedefe ulaşmada size yolunuzu aldığınız eğitim, iradeniz, azim ve kararlılığınız gösterecektir. Umuyorum ki ileriki yıllarda yine karşılaştığımızda sizleri başarılı iş insanları, mühendisler, yöneticiler, güzel işler başarmış bireyler olarak görmenin gururunu yaşayacağız. Yolunuz, bahtınız açık olsun.”

ASO 1. OSB Başkanı Niyazi Akdaş ise sanayicilerden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yönetilen ve diğer eğitim kurumlarından farklı olması için yıllardır büyük emek harcanan ASO Teknik Koleji'nin Türkiye'de klasik "meslek lisesi" eğitiminin ötesine geçmek ve geleceğin bilim adamlarını, Türk sanayisinin ihtiyaç duyduğu donanımlı ve yüksek ahlaklı, üretken ve yenilikçi mühendisleri ve teknisyenleri yetiştirme hedefleri ile kurulduğunu aktardı. Teknolojinin getireceği yeni gelişmelere genç nesli hazırlamanın sanayicilerin ve eğitimcilerin en önemli görevi olduğunu belirten Akdaş, "Akıllı fabrikaların, makinelerin ve robotların hayatımıza girdiği yeni dijital hayatta yeni teknolojileri, yeni dijital gelişmeleri çok iyi kavramak ve yeni projeler üretmek zorundayız. Ülke olarak bizi hedeflerimize taşıyacak sizlerin milli ve manevi değerlerin bilincinde, sosyal ve kültürel yönü güçlü, bugünü yaşayan ve geleceği planlayan niteliklere sahip olduğunuza yürekten inanıyorum. Bugün hayatınız boyunca hiç unutmayacağınız sayılı günlerden biri olacak. Üniversite hayatınızda hepinize başarılar diliyorum. Başarılarınız daim olsun. Yolunuz ve bahtınız her zaman açık olsun. ASO Teknik Koleji olarak mezun olan gençlerimizi yürekleri vatan ve millet sevgisi dolu, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, sağlam karakterli, sorumluk sahibi, yarınlarımızı emanet edebileceğimiz bireyler olarak hazırlama gayreti içinde olduk. Sizlerin aldığınız bu eğitimi daha iyi noktaya getireceğinizden şüphem yok. Vatanınıza, ülkenize ve milletinize bağlı olun, onu yüceltmek için çalışın. Bu ülkenin ve milletin menfaatleri sizlerin ortak paydası olsun. Sizlere yeni hayatınızda başarılar diliyorum" diye konuştu.

Diploma heyecanını aileleriyle ve ASO Teknik Koleji'nin öğretim kadrosuyla paylaşan gençler, "ASO Teknik Koleji'nde 4 yıllık eğim sürecinde yüksek kabiliyet, çağdaş eğitim ve sosyal imkanlar çerçevesinde bir süreci geride bıraktık. Buradan aldığımız eğitimle ülkemize, milletimize hayırlı bir nesil olmak istiyoruz” dedi.

Diploma töreninde okul birincisi Oğul Efe Kaşkaya, okul ikincisi İrem Naz Demir ve okul üçüncüsü Anıl Akyürek'e ASO Başkan Yardımcısı Ercan Ata ve ASO Eğitim Kurulu üyeleri tarafından diplomalarıyla birlikte çeşitli hediyeler verildi. Tören, diplomaların dağıtılması ve keplerin fırlatılmasıyla sona erdi.