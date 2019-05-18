ASO ve 2. OSB yönetimi engelli bireylerle buluştu

Ankara Sanayi Odası ve ASO 2. OSB yönetim kurulları ile çalışanları Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde yaşamlarını sürdüren engelli bireylerle bu yıl da iftar yemeğinde buluştu.

Sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde Ramazan ayında engelli vatandaşlara yönelik etkinlikler gerçekleştiren Ankara Sanayi Odası, ASO 2. OSB ile birlikte Saray Engelsiz Yaşam, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşamlarını sürdüren 8-50 yaş arası 200'e yakın engelli bireylerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Uzun bir süredir Ramazan ayında üyelerine iftar yemeği vermek yerine, çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek olmaya çalışan Ankara Sanayi Odası ve ASO 2. OSB bu çerçevede Kızılay Aşevleri başta olmak üzere, dar gelirli bölgelerdeki iftar çadırlarına destek vererek çeşitli yardımlarda bulunuyor.

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, engelli bireylerle bir kez daha buluşmaktan büyük bir mutluluk duyduğunu belirterek devletin bakıma muhtaç bu insanlara çok güzel imkanlar sunduğuna dikkat çekti. Özdebir, “Çoğu zihinsel engelli olan bu bireylerle gerçekleştirdiğimiz buluşmalarla onların ihtiyacı olan ilgi ve sevgiyi de göstermeye çalışıyoruz. Burada amacımız sadece onlara bir yemek vermek değil, hem yönetim kurullarımızla, hem de çalışanlarımızla sıcak bir ortamda onlarla bir arada olabilmek” ifadelerini kullandı.

Yemeğin ardından Merkez Müdürü Bekir Demiryılmaz, kendi atölyelerinde engelli bireyler tarafından yapılmış bir seramik çalışmasını da ASO Başkanı Özdebir'e hediye etti. Yemeğin ardından canlı müzik eşliğinde güzel saatler geçiren engelli bireyler mutlu bir şekilde ayrıldılar.

Yemeğe ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ASO ve 2. OSB Başkan Yardımcısı Mete Çağlayan, ASO Yönetim Kurulu Üyeleri, çok sayıda ASO ve 2. OSB çalışanı ile Merkez Müdürü Bekir Demiryılmaz katıldı.