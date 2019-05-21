ASO ve ATO mobilya sektörü için kolları sıvadı

Başkent'in mobilyacılık sektörünün kalbi Siteler'i yeniden aktif hale getirecek çözüm yollarını arayıp ortaya koymak üzere komite kuruluyor.

Başkent'in mobilyacılık sektörünün kalbi Siteler'i yeniden aktif hale getirmek için çalışma yürüten Ankara Sanayi Odası ile (ASO) Ankara Ticaret Odası'na (ATO) çözüm önerisi Ankara Milletvekili Emrullah İşler'den geldi. İşler'in önerisi üzerine Siteler için çalışma yapmak üzere ASO ve ATO'nun birlikte bir komite kurmasına karar verildi.

ASO ve ATO'nun Mobilya Komitelerinin Müşterek Toplantısı Ankara Sanayi Odası'nda yapıldı. Toplantıya Ankara Milletvekili Emrullah İşler, ASO Başkanı Nurettin Özdebir, ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, ASO ve ATO'nun Yönetim Kurulu Üyeleri ile sektörle ilgili meslek komitesi üyeleri katıldı.

Toplantının moderatörlüğünü yapan TOBB Türkiye Mobilya Ürünleri Meclisi Başkanı ve ASO Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Ata, Siteler'i yeniden canlandırmak amacıyla iki odanın komitelerini bir araya getirdiklerini belirterek, Siteler konusunda hazırlanan çalışmalar hakkında ön bilgi verdi.

Toplantının açılışında, Prof. Dr. Murat Çetinkaya da, “Mobilya Sektörü Mobilya İmalatı Gelir Tablosu Verileri” üzerinden sektörü değerlendirdi. Çetinkaya, mobilya sektöründe karlılık oranlarının düşük, kayıtdışının fazla, KDV oranlarının ve işçilik maliyetlerinin yüksek olduğunu ve karın büyük kısmının finansman giderlerine harcanmak durumunda kalındığını söyledi. Çetinkaya'nın ardından sunum yapan TOBB Mobilya Sektörü Danışmanı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hamza Çınar da mobilya sektöründe iç ve dış pazar hakkında bilgi verdi. Dünyada mobilya sektörünün büyüdüğünü ve bunun yerli üretici için bir fırsat oluşturduğunu anlatan Çınar, 2017 yılında dünyada sektörün büyüklüğünün 515 milyar dolar olarak gerçekleştiğini kaydetti. Türkiye'nin dünya ihracatındaki payının yüzde 1,2 düzeyinde olduğunu kaydeden Çınar, 2023 hedefinin yüzde 2,5 seviyeleri olduğunu söyledi. Çınar sunumunda Siteler ve mobilya sektörü için kısa ve uzun vadeli çözüm önerilerini de sıraladı.

ATO'nun 27 No'lu Halı Mobilya, İmalat, Dekorasyon ve Satıcıları Meslek Komitesi Başkanı Murat Kopan da yaptığı konuşmada, Ankara'nın mobilya sektörünün de Başkenti olduğunu belirterek, “En güzel ürünleri üretiyoruz ama sunum yapamıyoruz. Ürün kataloğu, reklam gibi eksiklerimiz çok” dedi.

“Mamak Muharebe Okulu” arazisi önerisi”

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir konuşmasında, Siteler'in çağın gerektirdiği değişim dönüşümü yaşayamadığı için Ankara'nın bu alanda kan kaybettiğini söyledi. ASO olarak 2011 yılında Siteler'de bir çalışma yaptıklarını anlatan Özdebir, “Bizzat ben de giderek birçok firmayla görüştüm. Ada bazında bölüm bölüm dönüştürelim önerisinde bulunduk. Herkes ‘güzel ama burdan başlama' deyince birlik sağlanamadı ve bir çalışma yapılamadı” dedi.

Sitelerdeki işletmelerin taşınması için başka yerler yapıldığını ancak kimsenin gitmediğine de dikkat çeken Özdebir, “Çünkü Pazar burada. Çözümü bu bölgede aramak lazım. Bildiğim kadarıyla Mamak Muhabere Okulu boşaltılıyor. Okulla Siteler'in arasında boş bir alan da var. Bu bölgenin bir kısmı verilirse ve yeni Siteler'i hemen bitişiğinde kurarsak Ankara'ya iyi bir hizmet yapmış oluruz. Eski alanda da kentsel dönüşüm çalışması yapılarak yüksek katlarla bir rant sağlanır, burdan sağlanacak gelirle de yeni Siteler'in yapımı için belli ölçüde finansman sağlanmış olur. Eski alanda yapılacak yapıların içinde teşhir salonları da olabilir” diye konuştu.

Özdebir, ASO'nu ortaklığında yapımı devam eden Elmadağ Mobilya İhtisas OSB tamamlandığında büyümek isteyen bazı şirketlerin orayı da değerlendirebileceğini de sözlerine ekledi.

“Bu haliyle bırakılırsa Siteler can çekişir”

Ankara Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran da konuşmasında, Siteler'in mobilya üretiminde ve ticaretinde Türkiye'nin kalbi konumundayken, dünyanın birçok ülkesine mobilya ihraç ederken zamanla İstanbul, Bursa gibi illerin gerisinde kaldığını söyledi. Siteler'de çözüm ararken insan faktörünü göz önünde bulundurmak gerektiğine dikkat çeken Baran, dönemin Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiyaki'nin imza attığı Hamamönü projesini örnek gösterdi. Baran, Tiryaki'nin risk alarak ortaya bir eser koyduğunu söyledi. Baran, “2 bin kişiyi biraraya getirip gönül birliği oluşturulursa yol alınabilir. Ya rızaları alıp bu işe girişmek lazım ya da Veysel Başkanın yaptığı gibi risk almak lazım. Bu haliyle bırakılırsa Siteler can çekişir” dedi.

Baran, Özdebir'in Mamak Muharebe Okulu alanına ilişkin önerisinin de değerlendirilebileceğini belirttiği konuşmasında, uzlaşma sağlanması durumunda TOKİ ile birlikte de çalışılabileceğini ifade etti.

İşler'den komite kurma önerisi

Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler de yaptığı konuşmada, sunumlarda geçen verilere değinerek “Şapkamızı önümüze koyup düşünmemiz lazım” dedi. Değişim dönüşümün yakalanamaması durumunda Siteler'in tamamen biteceğini kaydeden İşler, “Bu konuda ATO'ya ve ASO'ya büyük görev düşüyor. Siteler'le ilgili çalışma yapmak üzere bir komite kurmamız lazım. Ankara milletvekili olarak bu komiteyi ben de desteklerim. Komite olarak Siteler'i nasıl ihya edeceğimizi bütün alternatifleriyle düşünüp Sayın Cumhurbaşkanımıza da konuyu sunmamız lazım” diye konuştu.

“2 bin 722 yapının olduğu yerde kimse elini taşın altına koymuyor” diyen İşler, Siteler konusunda iyi bir strateji üretilmesi ve lokomotif görevi üstlenecek bir komiteyle harekete geçilmesi gerektiğini anlattı. İşler, “Sadece elimizi değil gövdemizi taşın altına koymamız lazım. Aksine Siteler yok olup gidecek. Siteler ve Ankara için ne gerekiyorsa ben yapmaya hazırım” diye konuştu.

İşler'in Siteler için çalışma yapmak üzere komite kurulması önerisi ATO ve ASO tarafından olumlu karşılandı ve komite kurmak üzere çalışma yapılması kararı alındı. Toplantıda, Siteler için hazırlanmış iki ayrı proje de üyelere sunuldu.