ASO ve Türkiye İhracat Kredi Bankası iş birliğiyle sigorta programları bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

Ankara Sanayi Odası (ASO) ve Türk Eximbank iş birliği ile ortaklaşa düzenlenen “İhracatı Geliştirme (İGE) kefaletiyle Türk Eximbank kredi kullanma süreci ve Türk Eximbank sigorta programları bilgilendirme toplantısı” ASO'da gerçekleştirildi.

Toplantıda ASO Başkanı Seyit Ardıç'ın yaptığı açılış konuşmasının ardından Eximbank İç Anadolu Bölge Müdürü Funda Baydar Yazan ve Eximbank İç Anadolu Bölge Sigorta ve Pazarlama Koordinasyon Müdürü Özlem Ertekin Düvenci, Türk Eximbank tarafından sağlanan krediler, alacak sigortası, sigorta süreci ve uluslararası krediler hakkında bilgiler verildi.

“Türkiye'nin ihracatını geliştirmesi yolunda Türk Eximbank'ın katkısı oldukça önemli”

ASO Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç yaptığı açılış konuşmasında, Türk ihracatının gelişmesinde Türk Eximbank'ın üstlendiği rolün önemine vurgu yaparak, “Türkiye'nin ihracatını geliştirmesi yolunda Türk Eximbank'ın katkısı oldukça önemli. Rahmetli Özal tarafından 1987 yılında kurulan ve ihracatçıya gerek sigorta, gerekse kredi imkanları sunan ülkemizin ilk ihracat bankası Türk Eximbank, kurulduğu günden bugüne çok yol kat etti. Geçen sene kurulan İGE A.Ş. ile teminat gücü olmayan firmalara ulaşma çabanız çok gerekli ve kıymetli bir gelişmedir. Biz, sizlerin iyi niyet ve gayretinizi çok iyi biliyoruz. Bunun yanında, ihracatçı sanayiciler olarak Türk Eximbank'tan bazı beklentilerimiz var. Bunların başında, vadeleri daha uzun, vadenin ilk kısmı ödemesiz olan ve tabii ki faiz oranları daha düşük olan kredilere ihtiyacımız var. Bürokratik işlemlerin sadeleştirilmesine, krediye erişim süresinin kısaltılması önemlidir. Ülkemizde üretimin itici gücü KOBİ'lerdir. Büyük işletmelerin yanında on binlerce KOBİ'ye ulaşabilecek, destek sunabilecek bir güce ulaşmanız gerekiyor. İGE'nin kaynaklarının genişletilmesi ve çok daha fazla firmanın kredilere erişebilir hale gelmesi çok önemli. Eximbank'ın kredi değerlendirmesi aşamasında, firmaların teminat güçlerinde daha esnek yaklaşması, böylece biraz daha tabana yayılan bir dağıtımı benimsemesi de oldukça gerekli. Bu noktada gururla belirtiyorum ki, Ankara'da sanayi üretimi ve ihracat hacmi istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Ankara, ihracatın kilogram değerini son on yılda yaklaşık yüzde 14 oranında arttırmıştır” dedi.

Ardıç'ın yaptığı konuşmanın ardından Eximbank İç Anadolu Bölge Müdürü Funda Baydar Yazan ve Eximbank Pazarlama Koordinasyon Müdürü Özlem Ertekin Düvenci Eximbank'ın sunduğu krediler ve verdiği hizmetler ile ilgili sunum yaptılar ve katılımcıların sorularını yanıtladılar.