ASO Yönetim Kurulu, Ankara Valisi Şahin'i ziyaret etti

Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ankara Valisi Vasip Şahin'i ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyarette ASO ve çalışmalarının yanı sıra Ankara sanayisi ile ilgili bilgi de veren ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Ankara'nın Türkiye'de yüksek teknolojili üretim yapan en önemli şehri olduğunu vurguladı. Ankara'nın 13 organize sanayi bölgesiyle Türkiye'nin en önemli üretim merkezlerinden biri haline geldiğini de anlatan Özdebir, “OSB'ler Türkiye'nin en önemli projelerinden birisidir. Bu projenin en başarılı örnekleri de Ankara'da yer almaktadır. Yapım aşamasında olanlar tamamlandığında Ankara'yı sanayinin de başkenti haline getireceğiz” dedi. ASO'nun mesleki eğitim konusundaki projelerini de Şahin'e aktaran Özdebir, model fabrika ve nükleer küme çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Özdebir, Vali Şahin'i hem ASO Meclis toplantısına hem de OSB'lere davet etti.

Ankara Valisi Vasip Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve daha önce de çeşitli görevler yaptığı Ankara'ya dönmekten mutlu olduğunu ifade etti. ASO'nun Ankara'ya önemli katkılar sağladığını belirten Şahin, eğitimle ilgili çalışmaları da takdirle karşıladığını ifade etti. Ankara'daki bazı OSB'lerde mesleki eğitimle ilgili okullar olduğunu da belirten Şahin, tüm OSB'lere meslek okulları kurulması gerektiğini vurguladı. Şahin en kısa sürede de ASO ve OSB ziyaretlerini gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.