ASO'da “Giz ve Biz” Ebru Sergisi

Ebru sanatçısı Devrim Güngör'ün 41 eserinden oluşan “Giz ve Biz” Ebru Sergisi Ankara Sanayi Odası Kültür Merkezi'nde açıldı.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç ile Meclis Başkanı Celal Koloğlu'nun açtığı sergiye, ASO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, çok sayıda sanayici ve sanatsever katıldı.

Ebru sanatçısı Devrim Güngör ile birlikte sergiyi gezen ASO Başkanı Seyit Ardıç, Güngör'ün eserlerinden oluşan Ebru Sergine ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti.

Ebru sanatının kültürel öneme sahip olan bir milli bir sanat olduğunu ifade eden Ardıç, “Ebru sanatı Türk kültürünün bir parçası olarak, geçmişi çok eskiye dayanır ve kültürel mirasımızın önemli bir unsuru olarak kabul edilir. Bizler de Orta Asya'dan Ebru sanatı alıp ülkemize getirip çok zenginleştirdik ve güzel eserler ortaya çıkardık” dedi.

Kendi kültürünü ve estetiğini yansıtan ebru sanatının da geleceğe aktarılması ve gelecek nesillere taşınması sanatın yaşatılması adına önemli olduğunu vurgulayan Ardıç, “Ebru sanatının gelişimi ve yaygınlaşması, sanatçıların çalışmalarına ve eğitimlerine verilen destekle sağlanabilir. Bunun içinde ebru sanatçılarımız ile sanata ilgi duyan sanayicilerimizi bir araya getirmeliyiz ki ebru sanatı daha da gelişsin. Bizler de Ankara Sanayi Odası olarak Ankara'yı, kültür ve sanatta daha ileri götürmek için sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Serginin sahibi Devrim Gürkan ise İHA muhabirine ebru sanatına olan ilgisinin nasıl başladığını anlattı. Ebru sanatının ilk yapılış anını gördüğünde çok etkilendiğini söyleyen Gürkan, “Ebru sanatına ilgim, ebru sanatının yapılışını izlerken başladı. Suyun üzerinde ruhun terapisi gibi bir şeyi suyun üzerinde çizim yapmak renklerin coşkusu çok hoşuma gitti. Böylece ebru yolculuğum başladı” ifadelerini kullandı.

Gürkan, sergiyi açmasında kendisine destekte bulunan ASO'ya da teşekkür etti.