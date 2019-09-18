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ASO'da “İmgesel Yorumlar” sergisi

Ankara Sanayi Odası ressam Nesrin Sazan’ın “İmgesel Yorumlar” isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı.

Ankara Sanayi Odası ressam Nesrin Sazan'ın “İmgesel Yorumlar” isimli kişisel resim sergisine ev sahipliği yaptı.


Ressam Nesrin Sazan ile birlikte sergiyi gezen ASO Başkanı Nurettin Özdebir, kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirtti. Ankara Sanayi Odası olarak sanata ve sanatçıya destek vermeye devam edeceklerini belirten Özdebir, sanatın evrensel bir dil olduğunu, bu dili geliştirmek için de ülke olarak daha fazla çaba göstermemiz gerektiğini söyledi. Özdebir, ülkemizdeki tüm kurum ve kuruluşların da bu sürece katkı sağlaması gerektiğini sözlerine ekledi.


ASO Kültür Merkezi'nde Eylül ayı sonuna kadar açık kalacak sergide, Nesrin Sazan'ın 31 resmi sergilenecek.


ASO Başkanı Nurettin Özdebir tarafından açılan sergiye, ASO Yönetim Kurulu Üyesi Aytaç Dinçer, ASO Genel Sekreteri Doç. Dr. Yavuz Cabbar, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

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