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ASO'da “Varolana Yeniden Bakış” sergisi

Miel’s Art Sanat Grubu üyesi 6 ressamın toplam 45 eserinden oluşan “Varolana Yeniden Bakış” karma sergisi, Ankara Sanayi Odası Kültür Merkezi’nde açıldı.

Miel's Art Sanat Grubu üyesi 6 ressamın toplam 45 eserinden oluşan “Varolana Yeniden Bakış” karma sergisi, Ankara Sanayi Odası Kültür Merkezi'nde açıldı.


Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir'in açtığı sergiye ASO Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, çok sayıda sanayici ve sanatsever katıldı. Sergide yer alan eserleri hazırlayan sanatçılarla birlikte tek tek inceleyen ASO Başkanı Özdebir, “Kültür ve sanat toplumun ruhunu besler, ayrıca uygarlığın da önemli bir sembolüdür. Uygarlık adına kültürü ve sanatı baş tacı etmek zorundayız. Ulu Önder Atatürk'ün dediği gibi ‘Sanat ve kültürde bir yere varamamış hiçbir ülke sanayide, ekonomide ve teknolojide gelişemez.' Kültür ve sanat adına yapılan tüm etkinliklere elimizden geldiğince destek olmaya devam edeceğiz. Sergiye katkı sağlayan tüm sanatçılarımızı tebrik ediyorum” dedi.


Ressam Hülya Sezen ve öğrencileri Arzu Tütek, Aslı Özen, Belma Balaban, Duygu Gülnaz, Figen Erdemci'nin bir araya gelerek oluşturduğu Miel's Art'ın “Varolana Yeniden Bakış” karma sergisi ay sonuna kadar ziyarete açık olacak.

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