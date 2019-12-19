ASO'dan "Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri" toplantısı

Ankara Sanayi Odası (ASO) Ar-Ge, İnovasyon ve Dijital Sanayi İhtisas Komisyonu tarafından "Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ASO'da yapılan toplantıda ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Komisyon ve Meclis Üyesi Oğuz Yılmaz, Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan ile TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Uzmanı Burcu Koç Haskılıç birer konuşma yaptı. ASO Başkanı Özdebir, 2008 krizinden sonra ülkelerin korumacı tedbirler alarak kendi sanayilerini, ekonomilerini daha canlı tutabilmek için çaba gösterdiklerine belirterek, bunun da Amerika ile Çin arasındaki savaşlarda görüldüğünü vurguladı. Dünyada rekabet şartlarının her geçen ağırlaştığına dikkat çeken Özdebir, “Bu rekabet şartlarında var olabilmek için dünya iki gruba ayrılmış durumda. Birincisi katma değeri son derece düşük işleri, hizmetleri üretecek ülkeler. Diğeri ise teknolojide liderlik yapacak, masanın üzerindeki tüm gelirleri toplayacak ülkeler. Maalesef birtakım ülkeler Türkiye'yi ilk söylediğim grupta görmek istiyorlar. Biz de şu anda bunun mücadelesini yapıyoruz. Devletimiz bu anlamda ciddi destekler vermeye çalışıyor. Biz de desteklerden istifade ederek bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ar-Ge desteklerinin Gayri Safi Milli Hasıla'ya oranı yüzde 1'i geçti. Bunu fazlasıyla aşmamız lazım, çünkü daha gitmemiz gereken çok yolumuz var” dedi.

Özdebir, bir süre önce 18 Türk firmasının 5G ile ilgili çalışmalarının sunumunu izlediğini belirterek, ”Çok mutlu oldum. Bu zor coğrafyada barınabilmemiz, var olabilmemiz, devletin bekasını, milletimizin refahını sürdürebilmemiz için çok daha fazla çalışmamız lazım. Devletin sağlamış olduğu bu imkanlardan azami derecede faydalanmamız lazım. Bunu sağladığımız zaman inanıyorum ki Ar-Ge destekleriyle birlikte biz çok daha iyi şeyler yapabiliriz” diye konuştu.

ASO Meclis ve Ar-Ge, İnovasyon ve Dijital Sanayi İhtisas Komisyonu Üyesi Oğuz Yılmaz da, dünya ticaret savaşlarının temelinde Ar-Ge'de geç kalanların Ar-Ge'de ileri gidenleri bir şekilde yavaşlatmaya çalıştıklarının görüldüğünü söyledi. Yılmaz, “Ülkemiz açısından baktığımızda Ar-Ge'sizlik ya da var zannetmek bizi orta gelir tuzağı denilen on bin doların altındaki bir milli gelire hapsetmiş durumda. Bu konudan çıkış yöntemlerinden bir tanesi teşvikler. Ancak şu ana kadarki teşvikler kısıtlı sonuçlar üretti. TÜBİTAK tarafından teşvik modelinde de çeşitli düzenlemeler yapıldı. Umarım bunlar yüksek Ar-Ge oluşturma potansiyeline yol açar” dedi.

Bilkent Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Arıkan da 5G ile ilgili yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek, Ar-Ge ve inovasyonun önemini vurguladı.

TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Bilimsel Programlar Uzmanı Burcu Koç Haskılıç ise Ar-Ge ve inovasyon destekleri ve yeni uygulamalar hakkında bilgi verdi.