ASO'dan Bakan Pakdemirli ve Bakan Akar'a ziyaret

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir ve Yönetim Kurulu üyeleri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı ziyaret etti.

ASO Yönetim Kurulu üyeleri, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile Milli Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti. ASO Başkanı Özdebir, her iki ziyarette de ekonomik görünüm ve sanayicilerin beklentileriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özdebir, ASO tarafından hazırlanan bakanların görev alanlarıyla ilgil isanayicilerin sorun ve önerilerini içeren raporları da takdim etti. Özdebir, Bakan Pakdemirli'yi ziyaretinde imalatçı firmaların rekabet gücünün artırılabilmesi için en önemli girdilerini teşkil eden su, odun gibi önemli hammadde kaynakları üzerindeki yüksek vergilerin ve fonların düşürülmesi gerektiğini belirtti. Özdebir, “Sanayicilerimizin ithal ettikleri odun gibi hammaddelerin ithalatından alınan yüksek vergiler kaldırılmalıdır. Özellikle mobilya sektöründe başta endüstriyel odun olmak üzere ithalata bağımlılığı azaltmak ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla 6831 sayılı Orman Kanunu güncellenmeli, özel ormancılık ve endüstriyel ormancılık yasası çıkarılmalıdır” dedi.

Özdebir, ayrıca işletmelerin büyümelerinin önünde engel teşkil eden gıda mühendisi, ziraat mühendisi çalıştırma gibi zorunlu istihdam yükümlülüklerin giderilmesi gerektiğini belirtti.

Özdebir, Bakan Akar'ı ziyaretinde ise Ankara'nın savunma sanayiinde geldiği nokta konusunda değerlendirmelerde bulundu. Savunma sanayiinin gelişmesinde bakanlığın önemli bir rol üstlendiğine dikkat çeken Özdebir, bu alandaki yerli katkı oranını yükseltmek için var güçleriyle çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Özdebir, uzun bir süre önce önerdiği ve kamuoyu ile de paylaştığı yeni askerlik sistemi ile ilgili taslak çalışmalar içinde yer alan mesleki eğitim mezunlarının avantajlı askerlik yapması konusunu da gündeme getirdi. Özdebir, meslek lisesi mezunlarına 2-3 yıl süreyle eğitim gördükleri alanlarda sigortalı çalışmaları koşuluyla kısa dönem ya da bedelli askerlik hakkı verilmesinin hem mesleki eğitimin cazibesini artıracağını hem de bu alana verilen önemi göstereceğini ifade etti.

ASO Başkanı Özdebir, askerlik görevini sürdüren er ve erbaşlardan mesleği olanların bu süre içinde eğitilerek sertifika sahibi yapılması önerisini de getirdi. Belgelendirme konusunda ASO olarak görev üstlenebileceklerini vurgulayan Özdebir, bu insanların askerlik bitiminde eğitimli ve belgeli potansiyel iş gücü olarak istihdam edilmelerinin çok kolaylaşacağını ifade etti.