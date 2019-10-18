ASO'dan iş garantili mesleki eğitim

Ankara Sanayi Odası (ASO) ile İŞKUR arasında Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü (MEGİP) çerçevesinde "Pilot İşletmelerde Mesleki Eğitim Kursları İşbirliği Protokolü" imzalandı.

Protokolle ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nde talep eden firmaların istediği nitelikte eleman eğitilecek. Projenin başlangıcında 125'i Suriyeli olmak üzere yaklaşık 300 kişi eğitim görecek ve eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar projede yer alan 8 firmada iş başı yapacaklar.

ASO 1. OSB'de düzenlenen protokol imza törenine ASO Yönetim Kurulu Başkanı Nurettin Özdebir, ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş, Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım, Ankara Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Nesrin Nadire Şenel, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, İŞKUR Ankara İl Müdürlüğü temsilcileri ile çok sayıda özel sektörden firma temsilcisi katıldı. İstihdam ve nitelikli eleman yetiştirmek noktasında imzalanan işbirliği protokolünün çok önemli olduğunu kaydeden ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Bugünkü programda İŞKUR ile beraber ASO 1. OSB'de yeni faaliyete geçen ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nde firmalarımızın personel ihtiyaçlarına göre istekleri ve beklentileri doğrultusunda nitelikli eleman yetiştireceğiz. Yetiştirdiğimiz insanlar bölgede yer alan fabrikalarda istihdam edilecekler. İşbaşı Eğitim Programı süresince İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile Genel Sağlık Sigortası İŞKUR tarafından karşılanan kursiyerlere günlük belirli bir miktarda harcırah ödenecek. Hem istihdam açısından hem de nitelikli eleman yetiştirmek açısından çok önemli olan protokolün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

ASO 1. OSB Başkanı Akdaş ise, sanayide aranan nitelikli elaman yetiştirilmesine büyük önem verdiklerini vurgulayarak şunları söyledi:

“İmzalanan protokol çerçevesinde işverenlerle işbirliği yaparak sanayicinin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün yetiştirilmesine yönelik mesleki eğitimler düzenlenecek. ASOSEM'de düzenlenecek eğitimlerde nitelikte işgücünün yetiştirilmesi için kamu-özel sektör işbirliğinde teorik ve uygulamalı eğitimlerin verilmesi ve akabinde eğitime katılanlarının istihdam edilmesi amaçlanıyor.”

Ankara Çalışma ve İş Kurumu İl Müdür Yardımcısı Üzeyir Yıldırım da, İŞKUR olarak istihdamın korunması, artırılması, geliştirilmesi ve işsizliğin azaltılması için çalışmalar yaptıklarını belirterek, ”Geçtiğimiz yıl başlayan MEGİP projesinin uygulamalarına devam ediyoruz. ASO ile 23 dalda sanayinin ihtiyaçlarına uygun çeşitli alanlarda işbirliği kursları düzenliyoruz. Amacımız sanayimize nitelikli personel yetiştirmek. İstihdama katkı sağlamak için İŞKUR-özel sektör işbirliği devam ediyor” dedi.

Daha sonra ASO, İŞKUR ve firmalar protokolü imzaladı. Protokole Serdar Plastik-Heper Teknoloji, Ay Döküm, Teknoan, T Kalıp, Hidromek, Altınkaya Elektronik, Durukan Şekerleme, Akdaş Döküm firmaları imza attı. Katılımcılar imza töreninin ardından ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nin eğitim ve atölyelerini gezerek, uygulamalar hakkında bilgi aldılar.