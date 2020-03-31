ASO'dan Milli Dayanışma Kampanyasına destek

Ankara Sanayi Odası (ASO), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek, kampanyaya 500 bin TL bağış yapma kararı aldı.

ASO, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Kampanyası'na destek vererek, kampanyaya 500 bin TL bağış yapma kararı aldı.

ASO Yönetim Kurulunun video konferans yöntemiyle yaptığı toplantı sonrası bir açıklama yapan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısının toplumun tüm kesimlerini harekete geçirdiğini belirterek, “Gün birlik olma ve dayanışma günüdür. Bu sıkıntılı günleri de birlik ve beraberlik içinde dayanışma ruhuyla aşacağımıza inanıyoruz” dedi.

Başta belediyeler olmak üzere, meslek odaları ve sivil toplum örgütlerinin kendi çabalarıyla bir takım yardım girişimleri olduğuna dikkat çeken Özdebir, “Biz de ASO olarak çok sayıda sağlık kuruluşumuzun tıbbi malzeme ihtiyacına katkı vermeye çalışıyoruz. Ayrıca ithal edilen bazı ürünlerin Ankaralı medikal sanayicilerimiz tarafından üretilebilmesi için de çaba gösteriyoruz. Başlatılan bu kampanyayla yardımların tek elden koordine edilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması daha yerinde olacaktır. ASO olarak bu kampanyaya 500 bin TL bağışlayarak katılıyoruz. Bugün itibariyle de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın ilgili hesaplarına bu parayı aktardık. Toplumun tüm kesimlerinin özveri ve duyarlılığıyla bu zorlukların da üstesinden geleceğimize inanıyoruz” şeklinde konuştu.