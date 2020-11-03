ASOSEM Malatya'ya model oluyor

OSB'de yer alan ASO Sürekli Eğitim Merkezi'nin (ASOSEM) eğitim faaliyetlerini yerinde görüp tecrübelerini Malatya sanayicileri ile paylaşmak amacıyla ASO 1.Organize Sanayi Bölgesini ziyaret etti.

Ziyarette Malatya'da kurulacak eğitim merkezinde yürütülecek çalışmalar hakkında fikir alış verişinde bulunulurken ziyarete ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş ev sahipliğinde gerçekleştirilen ziyarete Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu'nun yanı sıra Sincan Kaymakamı Abdullah Küçük, ASO 1.OSB Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Tütek, ASO 1.OSB Bölge Müdürü Cüneyt Çalık ,Müdür Yardımcısı Kamil Sunal ve ASOSEM Müdürü Ruhi Kılıç katıldı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan ASO 1.OSB Başkanı Niyazi Akdaş,”Bizden önceki yönetimlerde olduğu gibi ASO 1.OSB Yönetim Kurulu olarak önem verdiğimiz konulardan başında eğitim gelmektedir. Bir ülkenin geleceğinin o ülke insanlarının alacakları eğitime bağlı olduğu gerçeğine inanıyoruz. Sanayicilerimizin yaşadığı en büyük sıkıntılardan biri olan nitelikli eleman bulamama sorunu olduğunun ve çözümünün mesleki eğitimden geçtiğinin bilincindeyiz. Bölgemizde yer alan, çıraklık okulundan Meslek Yüksekokuluna kadar her alanda mesleki ve teknik eğitim kurumları ile ülkemize rol model oluşturacak eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Eğitim merkezlerimizde önce kendi sanayicimizin nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi sonra Türkiye'deki diğer sanayi bölgelerinin nitelikli iş gücünü yetiştirmeyi hedefliyoruz. ASOSEM sadece Ankara'ya değil Türkiye'ye de örnek olacak. Malatya'da kurulacak eğitim merkezi için gerekli tüm destekleri sağlamaya hazırız” diye konuştu.

Eğitim merkezlerinin Türkiye'ye rol model olduğunu kaydeden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ”ASO 1.OSB'de yer alan eğitim merkezleri Türkiye'ye rol model oldu. Yakın zamanda Malatya'da faaliyete geçireceğimiz eğitim merkezimizde sizleri model aldık. Tecrübelerinizden faydalanmak istedik. Burada yer alan eğitim merkezleri bizleri çok etkiledi. Gerek Türkiye'nin nitelikli iş gücü sorununa çözüm bulmak açısından gerekse yalın üretim ile verimliliği arttırma açısından düşünülmüş eğitim merkezleriniz var. Eğitime yapmış olduğunuz değerli katkılardan dolayı sizlere teşekkür ediyorum” dedi.