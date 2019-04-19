ASO'ya En Verimli Sanayi Odası Ödülü

TÜSİAV Verimlilik Platformu tarafından düzenlenen Verimlilik Ödül Töreni Ankara Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Yılın en verimli kişi ve kuruluşlarına ödül verilen törene Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir, İYİ Parti Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak, sivil toplum örgütleri başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış konuşmalarının ardından ödül törenine geçildi. Verimlilik Platformu Başkanı Kutlu Tamay ASO'ya verilen ödülün gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Ankara Sanayi Odası kurulduğu 1963 yılından bu yana, Ankaralı sanayicilerin yüksek katma değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamayı ve başta Ankara olmak üzere Türkiye'nin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde yol gösterici olmayı hedeflemiştir. Başkenti sanayi ve teknolojide lider yapmayı hedefleyen Ankara Sanayi Odası, 'Başkentin sanayiinden, sanayinin başkentine' sloganıyla bu hedefine adım adım yaklaşmaktadır. Kuruluşundan bu yana çok sayıda proje gerçekleştiren ASO'nun temel önceliklerinden biri de her alanda verimliliği artırmak olmuştur.

Türkiye'nin ilk model fabrikasını Ankara'ya kazandıran ve verimlilik konusunu sürekli Türkiye'nin gündeminde tutarak farkındalık oluşturan Ankara Sanayi Odası, bu başarılı çalışmalarından dolayı yılın verimlilik ödülünü almaya hak kazanmıştır."

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, Yılın En Verimli Sanayi Odası ödülünü Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ve TÜSİAV Başkanı Veli Sarıtoprak'ın elinden aldı. Törende toplam 21 kişi ve kuruluşa verimlilik ödülleri dağıtıldı.