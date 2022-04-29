AŞTİ'de bayram yoğunluğu başladı

Ankara'nın Türkiye'ye karayolundan açılan kapısı olan AŞTİ'de Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mustafa Koç, vatandaşların tatile ve memleketlerine gitmesi nedeniyle AŞTİ'de günlük yolcu kapasitesinin 55 bine ulaşmasını beklediklerini anlattı.

On binlerce insanın ilk veya son uğrak noktası olan Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), Ramazan Bayramı öncesinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Bayram tatilini değerlendirmek isteyenlerin bavulları ve çantalarıyla bindirme peronlarını doldurduğu AŞTİ'de, yoğunluk nedeniyle bayram öncesinde temizlik, güvenlik, trafik gibi konularda tüm önlemler alındı. AŞTİ Zabıta Müdürlüğü, yolculardan gelen şikayetler doğrultusunda denetimlerini artırdı. Bu çerçevede bayram yoğunluğu öncesi sorun yaşanmaması açısından alınan önlemleri anlatan Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı ve BUGSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, bayram nedeniyle otobüs sayısında 300, yolcu sayısında 10 bin kadar bir artış beklediklerini açıkladı.

“Bayram nedeniyle yolcu sayısında 10 bin artış bekliyoruz”

AŞTİ'de 200'ü güvenlik olmak üzere 600 personel istihdam ettiklerini, ayrıca AŞTİ Zabıta Müdürlüğü'nde 40 personel çalıştığını söyleyen Koç, "Terminalimizde günlük ortalama bin ila bin 200 arası otobüs çıkışı olur. Bu da 40-45 bin arası yolcuya tekabül eder. Bayram nedeniyle otobüs sayısında 300 kadar bir artış, yolcu sayısında da 10 bin kadar bir artış bekliyoruz. Bu artış bizim pandemi öncesi rakamlarımızın çok altında. Çünkü otobüs fiyatları akaryakıt zamları nedeniyle çok arttı. Geçen sene bugün İstanbul'a 90 liraya bilet satılırken bugün 250 liraya satılıyor. Bu durum vatandaşlarımızın 5 günlük bir tatilde memleketlerine gidip gelmelerinde zorlaştırıcı bir unsur oldu. Biz hazırlıklarımızı 10 binin daha üzerinde bir artışa göre de yapmış bulunuyoruz. Personelimizin izinlerini sınırlandırıyoruz. Vardiyaları takviye ediyoruz ve vatandaşımızı mağdur etmeyecek bütün tedbirlerimizi alıyoruz” diye konuştu.

“Büyükşehir Belediyesi bütün birimleriyle bayrama ilave özel önlemler aldı”

AŞTİ'nin artık ciddi bir dönüşüm içerisinde olduğunu, artık çığırtkanların çalışmadığını, vatandaşların yardıma ihtiyaçları varsa kendi personellerinin yardımcı olduğunu belirten Mustafa Koç, AŞTİ ne kadar yoğun olursa esnafın hamisi olarak kendilerinin de o kadar mutlu olduklarının altını çizdi. Ankara'da bayram için özel önlemler aldıklarını da hatırlatan Koç, “Ankara genelinde Büyükşehir Belediyesi bütün birimleriyle bayrama ilave özel önlemler aldı. Biz büyükşehir zabıtası olarak terminalde, toptancı halinde, mezarlıklarda ve vatandaşlarımızın yoğun olarak alışveriş için gittiği iş yerlerinde denetimlerimizi, ekip sayımızı 2'den dörde, dörtten 8'e çıkarmak suretiyle bayram boyunca artırdık. Tatlı imalatı yoğunlaştığı için tatlı imalathanelerine özel denetimler yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Büyük bir yoğunluk, büyük bir talep de yok"

Bayram yoğunluğunu en çok hissedenlerden olan seyahat firmalarının çalışanları da yoğunluğu değerlendirdi. Bir seyahat firmasının çalışanı Mehmet Yıldız, AŞTİ'de yoğunluk görmediğini vurgulayarak, “Bayram yoğunluğunun baya yoğun olması lazım bayramda. Hem hafta sonuna denk gelmesinden dolayı hem de tatilin ilk günü olmasından dolayı baya yoğun olması lazım ama görüyorsunuz terminale bakın 3-5 kişi, büyük bir yoğunluk, büyük bir talep de yok. İnsan yürümekte zorluk çekerdi. Şimdi öyle bir şey yok. Herkes yer bulabildiğince memleketine gitmeye çalışıyor. Bizim Antakya'ya dört seferimiz var. Bugün için, yarın için dolu ama diğer günlerde yine bir şey yok” dedi.

Bir diğer çalışan Göktuğ Boyraz ise, “Yoğunluk sadece bugün var ayın 29'u. O da belli bir yoğunluk, başka bir yoğunluk yok. Diğer günler zaten boş gidiyoruz bir de ayın 30'u olacak. Diğer günler rutin bir şekilde boş geçiyor. Sadece 2 gün kapsıyor. Başka günlerde yoğunluğumuz yok. Biz bu kadar düşünmüyorduk en azından biraz daha olur diye tahmin ediyorduk ama o kadar beklediğimiz gibi sonuç olmadı” diye konuştu.

"200 bin kişinin Trabzon'a gideceği söyleniyor, ben Trabzon'a bilet bulamadım, Rize'ye aldım"

Trabzonspor'un Antalyaspor ile yapacağı maç için Trabzon'a gidecek olan Arslan Özcan, AŞTİ'den yapacağı yolculukta bilet bulamadığını anlatarak, “Maça gidiyoruz. İnşallah iki bayramı bir arada yaşayacağız. Çok yoğun. 200 bin kişinin Trabzon'a gideceği söyleniyor. Ben Trabzon'a bilet bulamadım, Rize'ye aldım. Trabzon'da indirecek beni artık. Burası da yoğun ama tahminimce Trabzon çok daha yoğundur. Ben Trabzonluyum, Ankaragücü'de kardeş takımımız. İnşallah olurlar. Artık bu sene bundan sonra her sene” sözlerini kaydetti.

Ankara'ya gelecek olan arkadaşını karşılamak için AŞTİ'ye gelen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğrencisi Ali Taha Aydemir, memleketi olan Ankara'ya Ramazan Bayramı için geldiğini not düşerek, “Bir yere gitmeyeceğim. Arkadaşım memleketten buraya gelecek Çorum'dan. Şu anda çok kalabalık burası. Ankara'da doğup büyüdüm. Öğrenciyim” dedi.

AŞTİ çalışanları, Ankara'daki şehir dışı gidiş gelişlerinde yaşanan yoğunluğun önümüzdeki hafta sonuna kadar süreceğini planladıklarını da hatırlattı.