AŞTİ'de yenileme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Türkiye'nin en büyük otobüs terminallerinden biri olan AŞTİ'de yıllar sonra başlatılan yenileme çalışmalarının ilk etabında; ekonomik ömrünü tamamlayan ısıtma, yangın merdivenleri, oturma grupları, tavan aydınlatma ve havalandırma sistemleri tek tek yenilendi. Terminal içerisinde yapıldığı günden bugüne kadar hiç bakım görmeyen, deforme olmuş yanıcı malzemeden imal edilmiş duvar kaplama panelleri de kaldırılarak, yanmaz nitelikte çimento ve alçı esaslı cephe kaplama malzemeleri ile tüm iç cephe duvar kaplamaları değiştirildi.

Mevcut büfeler kaldırılarak yerlerine 26 adet büfe yapıldı

İkinci etap çalışmaları çerçevesinde ise AŞTİ'nin giden yolcu katındaki mevcut büfeler kaldırılarak yerlerine 26 adet büfe yapıldı ve yan kanatlarda boşaltılan gişe yerlerine 10 dükkan tahsis edildi. Yenileme çalışmalarının ardından daha modern ve konforlu hale getirilen büfeler, esnafla buluşturuldu.

Otobüs yazıhaneleri de vatandaşların ulaşımı ve yoğunluk bölgelerine göre yeniden düzenlendi. Toplam 8 milyon 920 bin TL maliyetle yenilenen otobüs yazıhaneleri ve büfeler daha işlevsel bir hale getirilmiş oldu.

Seyahat temalı kütüphane ve çalışma salonu yapıldı

Yenilemenin üçüncü etabında gerçekleştirilen çalışmalarla birlikte AŞTİ'ye; seyahat temalı bir kütüphane, üniversite öğrencilerinin kullanabileceği ders çalışma salonu, günlük kiralık ofis, toplantı salonları, sergi ve gösteri salonu ile çocuk oyun alanları yapıldı.

“Yeni yıla girmeden tamamlayarak hizmete açacağız”

Başkent Ulaşım ve Doğalgaz (BUGSAŞ) Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, hem gelen yolcu hem giden yolcu katında bulunan büfe ve stantları belli bir esasa göre daha düzgün ve kullanılabilir bir alana taşımaya devam ettiklerini belirterek, “Giden yolcu katında 12 büfe ve toplam 5 standın yerleri de hazırlandı, esnafımız taşınma işlemini de tamamladı. Giden yolcu katının inşaatı ise devam etmekte, yeni yıla girmeden tamamlayarak hizmete açacağız” dedi.