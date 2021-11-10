Astım çocuklarda en sık görünen kronik hastalık

Astım hastalığının akciğerlerin ve solunum yollarının kronik bir enflamatuar hastalığı olduğunu belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Eda Yörgüç, çabuk rahatlatıcı ilaçlar astım krizini durdurduğunu belirterek, "Astım krizini durdurmak için doktorların genel olarak hızlı düzelticiler veya kurtarma ilaçlar olarak bilenen ilaçları öneriyoruz. Bu hızlı etkili ilaçların solunum yolundaki spazmları rahatlattığını ve nefes almayı kolaylaştırıyor. Salbutamol gibi çabuk rahatlatıcı ilaçlar, bir nebülizör makinesi veya ölçülü doz inhaleri (MDI) kullanılarak uygulanıyor" dedi.

Dr. Eda Yörgüç, hamamböceği, küf, polen veya hayvan kepeği gibi alerjenlere maruz kalındığında astımı olan bazı çocukların semptomlarını tetiklediğini ifade ederek, “Astımlı çocukların yaklaşık yüzde 75 ila 80'inde önemli alerjilerin görünüyor. Çocuğunuzun astımı varsa ve alerjisi olduğundan şüpheleniyorsanız, astım ataklarını önlemeye yardımcı olabilecek daha fazla değerlendirme ve tedavi için onu bir alerji uzmanına yönlendirmenin doğru bir yaklaşım olacaktır” ifadesini kullandı.

Uzm. Dr. Eda Yörgüç, bebeğinizin astımı varsa, astım krizlerini önlemek ve bunlarla başa çıkmak için çocuk doktorunuz ile hazırladığınız bir planınız olmalı önerisinde bulundu. Yörgüç, çocukların sadece üşüttüklerinde atağa girdiklerini, örneğin bazıları alerjen veya sigara dumanı gibi tahriş edici bir madde ile temas ettikten sonra atak geçirdiğini ifade etti. Dr.Yörgüç, atağı neyin tetiklediğini anlamaya çalışmalı ve daha sonra çocuğunuzun bu tetikleyicilerden kaçınmasına yardımcı olunması gerektiğini söyleyerek sözlerini noktaladı.