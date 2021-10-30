At yarışlarında 83'üncü Cumhurbaşkanlığı Koşusu ve 41'inci Cumhuriyet Koşusu yapıldı

At yarışlarında, 83'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu'nu, 'Burgas' isimli safkan İngiliz at ilk sırada bitirirken 41'inci Cumhuriyet Kupası Koşusu'nu ise 'Yeltay' isimli safkan Arap atı kazandı.

Ankara 75'inci Yıl Hipodromu'nda 83'üncü Cumhurbaşkanlığı Kupası Koşusu ve 41'inci Cumhuriyet Kupası Koşusu yapıldı. 2 bin 400 metrelik çim pistte düzenlenen koşuda 3 yaş ve yukarı safkan 13 İngiliz atının katılımıyla yapıldı. Birinciye 1 milyon 32 bin lira para ödülünün verildiği yarışı 'Burgas' isimli safkan İngiliz atı yarışı ilk sırada bitirdi. Yapılan koşu sonrası Burgas'ın sahibi olan Sanem Kahraman ve jokeyi Ahmet Çelik düzenlenen törende protokol üyelerince kupaları taktim edildi.

Cumhuriyet'in kuruluşu adına 41'inci kez düzenlenen Cumhuriyet Kupası Koşusu, bin 600 metrelik çim sahada, üç yaş ve üzeri 14 safkan Arap atı pistte ter döktü. Birinciye 1 milyon 680 bin lira verilen yarışı 'Yeltay' adlı safkan at yarışı ilk sırada bitirdi. Koşu sonrası, Yeltay'ın sahibi olan Mehmet Fatih Kaya ve jokey Sadettin Boyraz düzenlenen törende protokol üyelerince kupaları taktim edildi.