Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Oğan 100 bin imzaya ulaştı

Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, 5'inci gününde 100 bin imzaya ulaştı.

Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) başvuran 11 isim için imza toplama işlemi 5 gün önce başladı. YSK “Cumhurbaşkanı Aday Gösterilme Durumu” ekranındaki verilere göre Ata İttifakı'nın adayı Sinan Oğan, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nde aday olmak için gerekli 100 bin imzaya ulaşan ikinci isim oldu.

İmza süreci 11 isim için devam ediyor

Türkiye genelindeki il ve ilçe seçim kurullarında, ayrıca yurt dışı temsilciliklerde cumhurbaşkanı adayı gösterilmek istenen 10 isim için imza süreci devam ediyor. Seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Oğan 100 bin imzaya ulaşırken, YSK tarafından cumhurbaşkanı adaylık başvuruları kabul edilen Davut Turan, Doğu Perinçek, Erkan Trükten, Halil Murat Ünver, Hilmi Özden, İrfan Uzun, Tevfik Ahmet Özal ve Yakup Türkal'ın imza süreci devam ediyor. İl ve ilçe seçim kurullarında imza işlemi 27 Mart Pazartesi günü saat 20.00'de sona erecek.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, dün partisinin Cumhur İttifakı'na katıldığını ve cumhurbaşkanı adaylığı sürecini sonlandırdığını açıklamıştı.