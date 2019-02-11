Ata, Kültür Merkezi'ne kavuştu

Yenimahalle Belediyesi tarafından her mahalleye yapılması planlanan kültür merkezlerinden birisi daha Ata Mahallesi'nde hizmete açıldı. Açılışta konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Ata Mahallesi için 10 yılda çok iş başardık. Yeni dönemde sizlere söz veriyorum bu mahallemize 5'inci havuzumuzu yapacağız” dedi.

Yenimahalle Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Ata Kültür Merkezi'nin açılışı mahallelilerin yoğun katılımı ile gerçekleşti. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in de katıldığı açılışta konuşan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Göreve geldiğimiz 2009 yılında bu mahallenin adı Susuz diye geçiyordu. Bu bölge gönüllerden uzak bir bölgeydi. Bu bölgede Yenimahalle Belediyesi adına bir tane yapı yoktu. Bir metre kaldırım, bir metre yeşil alan yoktu. Türkiye'nin başkenti Ankara'da Uganda gibi bir yerdi. Yarım kalan kooperatiflerin olduğu bir bölgeydi. Biz göreve geldikten sonra bu bölge için elimizden geleni yaptık. Şimdi bu bölge birçok yönden çekim merkezi oldu” dedi.

"Biz hizmet yapmaya geldik"

Belediyelerin siyaset yapma yeri olmadığını ifade eden Yaşar, “Ben 2009 yılında seçildikten sonra belediyeye siyaseti sokmadım. Herkese eşit davrandım. Belediyeler siyaset yapma yeri değildir. Belediyeler halka hizmet yeridir. Bu anlayışla, harcadığım her kuruşta yetim hakkı gözeterek harcamaları yaptık. Bugün ilçemiz Türkiye'de parmakla gösterilen bir ilçe oldu. Bu başarının altında halkın parasını halk için harcamak yatıyor. 10 yılda yapılanları hepiniz görüyorsunuz. Yapılan hizmetleri vicdanınıza bırakıyorum” dedi.

Yaşar, “Ben sizlerin içinden gelen birisiyim. Yıllarca sizlerle beraber yaşadım. 56 yıl önceki Fethi Yaşar nasılsa, şu anda da aynı Fethi Yaşar var. Hayatımın hiçbir döneminde kavga etmedim. Kimseyi kırmadım. Geldiğim günden bu yana toplumun her kesimini mutlu olabileceği bir Yenimahalle için mücadele verdim. Çocukların, gençlerin, kadınların ve yaşlıların mutlu olmaları için çok çalıştık. Bana bir dönem daha güvenirseniz, yapacaklarımız var” diye konuştu.

"Benim arkamda bakan yok"

Hayatının her döneminde önce Allah'a sonra kendi aklı ve kalbine güvendiğini belirten Yaşar, “Benim arkamda bakan yok, milletvekili yok, benim arkamda Allah var, halk var millet var, Yenimahalleliler var. Beni çevrenizde tanıyanlar vardır. Onlara sorun eğer ben doğru adamsam beni destekleyin bana sahip çıkın, eğer ben yanlış adamsam bana destek vermeyin. Yanlışlara sahip çıka çıka ülke olarak bugünkü duruma geldik. Bugüne kadar bana güvendiniz. Bundan sonra da bana destek verirseniz yetimin hakkını kimseye yedirmeden Yenimahalle için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Ata Mahallesi Muhtarı Cem Gürkan da yaptığı konuşmada, “Başkanımızdan biz razıyız. Bugüne kadar mahallemize yaptıklarından dolayı çok teşekkür ederiz. Bundan sonra da hizmetlerin kesintisiz devam edeceğine eminiz” dedi.