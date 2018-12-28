Ata Park Ata'nın Ankara'ya gelişinin 99. yıl dönümünde törenle açıldı

Çankaya Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya girdiği yerde bulunan Ata Park'ı baştan aşağıya yeniledi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in ev sahipliğinde gerçekleşen açılışa, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş da katıldı. Seğmenlerin gösterileriyle başlayan açılışta kısa bir konuşma yapan Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, seğmenlerin 99 yıl önce aynı noktada Atatürk'ü karşıladıklarını söyledi. 27 Aralık tarihinin umudun yeniden bağımsızlığı kazanmak için atılan ilk adımın, Cumhuriyet'e giden yolun ilk basamaklarından biri olduğunu belirten Taşdelen, “99 yıl önce Ulu Önder Atatürk'ün seğmenler tarafından karşılandığı bu noktada bu töreni yapmaktan mutluluk duyuyorum, Atamızın Ankara'ya gelişi kutlu olsun” dedi.

Ata Park'ı baştan aşağı yenilendiklerini belirten Taşdelen, “Önümüzdeki yıl Atamızın Ankara'ya gelişinin 100. yılına hazırlanıyoruz. İnanıyorum ki önümüzdeki yıl Mansur Başkanımızla birlikte Atamızın Ankara'ya gelişini en güzel şekilde burada kutlayacağız. 99 yıl önce yakılan meşaleyi bugün hepimiz yüreğimizde taşıyoruz. Aynı Mustafa Kemal Atatürk sevgisiyle, aynı Cumhuriyet sevgisiyle ülkemizi hep beraber daha ileriye taşıyacağız. Çünkü siyasi görüşü, inancı ne olursa olsun bu memleket hepimizin. O nedenle memleketimize de, Ankaramıza da sahip çıkacağız. Atamızın Ankara'ya gelişi kutlu olsun” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Taşdelen, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş ile birlikte yenilenen parkın açılış kurdelesini kesti. Açılış törenine CHP Mamak Belediye Başkan adayı Adnan Demirci, CHP Ankara İl ve Çankaya İlçe yöneticileri, Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özarslan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çankaya'nın büyük parklarından olan ve Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya giriş yaptığı noktada bulunan Ata Park, 11 bin 25 metrekare toplam alana sahip. 9 bin 40 metrekare yeşil alanı bulunan Ata Park'ın aydınlatma sistemi baştan aşağı yenilenirken, bitkisel takviye ile yeşil doku güçlendirildi. Yolları onarılan ve renkli asfalt yapılan parkta bulunan heykelin önündeki sert zemin de onarılarak yeni bir görünüme kavuştu. Milli mücadelenin başlangıcını simgeleyen Amasya Genelgesi ile Erzurum ve Sivas Kongrelerini simgeleyen tepeciklerin yer aldığı park, Atatürk ve Ankara halkını tasvir eden heykeliyle de dikkat çekiyor.