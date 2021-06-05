Ata tohumları toprakla buluştu

Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Ata Tohum Hareketi, ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü' kapsamında “Karbon Ayak İzimizi Azaltıyoruz, Pedalları Kentten Köye Çeviriyoruz” adlı etkinliğe imza attı.

Ankara Kent Konseyi (AKK) ve Gazeteci Cem Seymen öncülüğünde kurulan Ata Tohum Hareketi, bu yıl ekosistem restorasyonu temasıyla kutlanan ‘5 Haziran Dünya Çevre Günü' kapsamında “Karbon Ayak İzimizi Azaltıyoruz, Pedalları Kentten Köye Çeviriyoruz” adlı etkinliğe imza attı. Gençlik Parkı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen etkinliğe Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı. Küresel ısınmanın başlıca sorumlusu olarak gösterilen karbondioksit cinsinden ölçülen sera gazlarının çevreye verdiği zararın ölçüsü olarak tanımlanan Karbon Ayak İzi'ne dair duyarlılık geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Ankuva Bisiklet Takımı pedalları kent'ten köye çevirdi. Başkan Yavaş'ın uğurladığı bisiklet sürücüleri, ata tohumlarını toprakla buluşturmak üzere Gençlik Parkı'ndan Güdül'ün Tahtacı Tahtacıörencik Köyü'ne doğru yola çıktı. Delta Bisiklet ailesi de Eymir Gölü'ne giderek, hem göl çevresinde temizlik yaptı hem de fide dağıtımı gerçekleştirdi.

“Tarım yapılan alanlarda mutluluk var”

Etkinlikte konuşma yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Ankara için projeleri ortaya çıkarırken en iyi bildikleri işten başlamak lazımdı. Ankara'da tarım vardı. Yeni bir şey icat etmeye, üretmeye gerek yoktu. İnsanları tarıma yönlendirmeye gerek vardı. İş başına gelir gelmez tarımsal faaliyetlere başladık. Tohum yardımından tutun her türlü teşviki yapıyoruz. Ankara'nın civarındaki tarım yapılan alanlarda şu anda mutluluk var, hepsi üretiyor. Çünkü satamazsanız biz alalım diyoruz. Ankara'da çiftçi memnun. Bu bilinç benimsendiğinde özgür olacağımıza inanıyorum. Biz şu anda 600 bin ton buğday ithal ediyoruz. Oysa sadece Ankara'da üretilen buğday bunu karşılayabilecek durumda” dedi.