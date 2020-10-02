ATAMDER'den Kırgızistan Büyükelçisine ziyaret

Avrasya Tarih ve Medeniyetler Derneği (ATAMDER) Başkanı Gürkan Kalkan ve Yönetim Kurulundan oluşan bir heyet, Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubaniçbek Ömüraliyev'i makamında ziyaret etti.

Türkiye - Kırgızistan ikili ilişkilerinin güçlendirilmesi adına, ATAMDER olarak yapılan ziyaret esnasında Kırgızistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Kubaniçbek Ömüraliyev ATAMDER Genel Sekreteri Tuğba Köşebaş'a Kırgızistan ile ilgili bilgi verdi.

Büyükelçi Kubaniçbek Kırgızistan ile Türkiye ilişkileri ile ilgili şu bilgileri verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti 1991 yılında bizim Bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülke olmuştur. Biz iki kardeş ülkeyiz ve 5000 bin yıllık ortak tarihe dayanan köklerimiz mevcuttur. Hep gururla söylediğimiz gibi dilimiz, dinimiz, tarihimiz ve kültürümüz aynıdır.

Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi şeklinde ifade edilen Kırgızistan ile Türkiye arasındaki işbirliği stratejik bir statüye sahiptir. Cumhurbaşkanımız Sayın Ceenbekov 2018 yılında Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. 2018 yılın Eylül ayında Sayın Erdoğan Kırgız Cumhuriyeti'ni ziyaret etmiş ve Isık-Göl kıyısında yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin toplantısına ve III. Uluslararası Göçebe Oyunlarının açılış törenine katılmıştır.

Kırgızistan'ın Türkiye'deki diplomatik misyonunun temel görevleri Türkiye'de çalışma, eğitim, turizm ve benzer amaçlarla kalan vatandaşların hak ve çıkarlarını korumak ve iki ülke arasındaki ticari-ekonomik ve kültürel işbirliğini geliştirmektir.”

Pandemi ile mücadele ve bu konuda Türkiye'nin katkıları ile ilgili ise Büyükelçisi Kubaniçbek, “Kırgızistan'da ilk korona virüs vakası 17 Mart 2020 tarihinde kaydedilirken, 2 Nisan 2020 tarihinde ise ilk ölüm tespit edilmişti. Mayıs ayında günlük vaka sayısı 30-40 kişiyi geçmezse, kısıtlamaların gevşemesiyle sayılar 200 kişiye ulaşmaya başladı. Haziran ayının ikinci yarısından ve Temmuz ayının sonuna kadar Kırgızistan için zor bir dönemdi.

Şu anda Kırgızistan'daki epidemiyolojik durum daha iyi olarak değerlendirilmektedir. 10 Eylül itibariyle toplam 44 684 korona virüs vaka sayısı tespit edilirken, 40 487 hasta iyileşti ve ölü sayısı 1061 kişiyi buldu.

Sağlık çalışanlarının eksikliği nedeniyle, Kırgızistan'daki sağlık kurumlarına koronavirüs salgınıyla mücadelede yardımcı olmak için Temmuz ayında yurttaş doktorlar Türkiye ve Rusya'dan geldiler.

10 Nisan 2020 tarihinde Türk Konseyi Devlet Başkanları Olağanüstü Zirvesi düzenlenmiştir. Türk Konseyi Devlet Başkanları korona virüs salgınıyla mücadele için alınacak tedbirler üzerinde konuştular. Zirvenin ardından göç konularında azami ölçüde destek olmak ve COVID-19 salgını ile mücadelede yardımcı olmak üzere karar alındı.

Nisan-Mayıs aylarında Kırgızistan Türkiye'den 1,5 milyon ABD doların üzerinde 40400 PCR test ve 30 bin koruyucu ekipman satın aldı.

6 Temmuz 2020 tarihinde Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi yapıldı. Yapılan görüşmenin sonucunda Kırgızistan'daki zor epidemiyolojik durum dikkate alınarak, 15 Temmuz 2020 tarihinde Türk Hükümeti insani yardım gönderdi.

Ağustos ayı başında Kırgız tarafı, korona virüs tedavisi için gerekli ilaçları 300 bin doların üzerinde Türkiye'den satın aldı.

Türkiye'de yaşayan yurttaşlar ve etnik Kırgızların yanı sıra Türk iş adamları tarafından tıbbi malzemeler ve cihazlar şeklinde yardım sağlandı.

Kırgızistan ile Türkiye arasındaki tarifeli uçuşların kapatılması sebebiyle, Kırgızistan'a 3200'ü aşkın vatandaşın dönüşü için Mart-Temmuz aylarında iki ülkenin devlet kurumları ile ortaklaşa Türk Hava Yolları ve Pegasus'un 12 charter seferi düzenlenmiştir” değerlendirmesini yaptı.

Büyükelçi Kubaniçbek ticari ilişkilerle ilgili, “2019 yılında ticaret hacmi 473 milyon ABD doları ile 2018 yılına göre 49 milyon dolar fazla olmuştur. 2020 yılı Ocak-Haziran ayları arası Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi 223,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. İki ülkenin Cumhurbaşkanları iki ülkenin ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarma görevini üstlendi” bilgisini verdi.

Türkiye - Kırgızistan arasındaki ticaret hacmini arttırmak için yapılan projelerle ilgili ise Büyükelçisi Kubaniçbek şunları söyledi:

“İki ülke arasında ticareti arttırmak, ekonomik ve ticari bağları güçlendirmek amacıyla Büyükelçilik, iş forumları, girişimciler ile görüşmeleri ve yatırım tanıtım gösterileri düzenlemektedir. Kırgız-Türk Hükümetler arası Karma Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu'nun 9. Dönem Toplantısı çerçevesinde 21 Kasım 2019 tarihinde İstanbul'da 350'den fazla Kırgız ve Türk girişimcileri ve iki ülkenin hükümet delegasyonlarının katılımıyla büyük ölçekli Kırgız-Türk İş Forumu düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve 20'den fazla ilin Ticaret ve Sanayi Odaları'nın başkanları, temsilcileri ve girişimcileri ile görüşmeler yapıldı. Bu görüşmeler sırasında Türk girişimcileri Kırgızistan'ın yatırım projeleri hakkında bilgilendirilip üretim yerlerinin açılması ve bu amaçla girişimcilerin ülkemize ziyaretlerinin düzenlenmesi üzerinde anlaşmaya vardılar. Aynı zamanda benzer iş kurumları ile buluşma düzenlemek için Türkiye'nin diğer illerine yeni iş gezileri planlanmaktadır.

Ticari ve ekonomik bağları güçlendirmek için Kırgız-Türk Hükümetler arası Karma Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu çalışmaktadır. Taraflar 22 Kasım 2019 tarihinde düzenlenen Kırgız-Türk Hükümetler arası Karma Ticaret ve Ekonomik işbirliği Komisyonu'nun 9. Dönem Toplantısı çerçevesinde (2014 yılından bu yana çeşitli nedenlerden dolayı düzenlenmemiştir) kabul edilen Ekonomik İşbirliği Eylem Planı'nı gerçekleştirmektedir.

Kırgızistan'da çok sayıda Türk iş adamının çeşitli alanlarda faaliyet gösterdiğini belirtmek gerekir. Onlar yol ve bina inşaatı, madencilik, turizm ve benzer projelere katılmaktadır. Bu sene Kırgız ve Türk girişimcileri Kırgızistan-Özbekistan-Türkmenistan-Azerbaycan-Gürcistan-Türkiye güzergâhında taşımacılığı aktif olarak kullanmaya başladılar.”