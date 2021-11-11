Atatürk anısına "Cumhuriyet" dönemi kıyafetleri sergisi

Yıl Çankaya Evi İş ve İstihdam Kursları Merkezi'nde giyim atölyesinde eğitim gören kadınlar, 10 Kasım'da Atatürk'ün anısına kıyafet sergisi açtı.

Türk kadınlarının Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e çok şey borçlu olduğunu ifade eden kursiyerler, “Onun açtığı yolda ilerleyen güçlü Türk kadınları olarak ona minnettarız” dediler. Kurs öğretmeni Çağla Atılgan'ın girişimleriyle gerçekleştirdikleri serginin devamının geleceğini belirten kadınlar, Atatürk'e olan özlemlerini de dile getirdiler.

Çankaya Belediyesi'nin Ankara Giyim Sanayicileri Derneği ile gerçekleştirdiği istihdam garantili kurslarda eğitim gören 15 kadının bir diğer projesi de yılbaşında 150 çocuğu sevindirmek olacak. Çocuk yurtlarında kalan 150 çocuk için kıyafet dikecek olan kursiyerler, önümüzdeki günlerde bu proje için de makine başına geçecekler.