İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı'nda

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Mersin’de düzenlenen Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı’na katıldı.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, Mersin'de düzenlenen Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı'na katıldı.


Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayelerinde 87 üniversitenin iş birliğiyle 8 bölgesel kariyer fuarından ilki olan Doğu Akdeniz Kariyer Fuarı, 5-6 Mart tarihlerinde Mersin'de düzenleniyor. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bünyesindeki kurumlar olan Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumları da kendilerini tanıtmak amacıyla fuarda yerini aldı.


Önümüzdeki bölgesel kariyer fuarları, 8-9 Mart'ta Erzurum'da, 11-12 Mart'ta Trabzon'da, 14 Mart'ta İzmir'de, 19 Mart'ta Diyarbakır'da, 21-22 Mart'ta Antalya'da, 11-12 Nisan'da Gaziantep'ta ve 25-26 Nisan'da Konya'da düzenlenecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.