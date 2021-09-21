Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Karabağ'da sempozyum düzenledi

Yılında Azerbaycan-Türkiye İlişkileri ve Uluslararası İlişkiler Sempozyumu”nu Karabağ'da düzenledi.

Nuri Paşa Komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'yü Rus işgalinden kurtarışının 103. yılında, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı ve AMEA Tarih Enstitüsü iş birliğinde 15-18 Eylül 2021 tarihlerinde Azerbaycan'ın Ağdam şehrinde “Bağımsızlığının 30. Yılında Azerbaycan-Türkiye İlişkileri ve Uluslararası İlişkiler” başlıklı uluslararası bir sempozyum düzenlendi.

Sempozyuma Türkiye ve Azerbaycan'dan katılan bilim adamlarınca önce Bakü'de yer alan Fahri Hıyaben, Şehitler Hıyabanı ve Türk Şehitliği ziyaret edildi. Ardından kara yoluyla Ağdam'a geçildi.

Sempozyumda; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Yüksel Özgen, Ağdam Valisi Vagıf Hasanov, Millî İlimler Akademisi II. Başkanı Prof. Dr. İsa Habipbeyli ve Millî İlimler Akademisi Tarih Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Kerim Şükürov birer açılış konuşması yaptı. Açılış konuşmalarının sonrasında bilimsel oturumlara geçildi.

Türkiye'den 10, Azerbaycan'dan 14 bilim adamının bildiri sunduğu sempozyumda; ekonomik, siyasi, askerî ve toplumsal gelişmeler ışığında Azerbaycan-Türkiye ilişkileri değerlendirilerek iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesine katkı sağlandı.

Sempozyumun sosyal programı çerçevesinde Ermeni işgalinden kurtarılan Ağdam şehri ziyaret edildi. Sempozyum, Azerbaycan görsel ve yazılı basınında geniş yer buldu.