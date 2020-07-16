Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından 3 yeni eser

Temmuz ayında “Tanin Gazetesinde Çanakkale Savaşları”, "Türkiye'ye Amerikan Askeri Yardım Kurulu (Jammat) ve Türkiye'deki Faaliyetleri” ve “İstiklâl Savaşı İstihbarat Subaylarından: Fahri Akçakoca Akça'nın Hatıraları” isimli eserlerin basımı gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Şaduman Halıcı ve Dr. Öğr. Üyesi Murat Burgaç tarafından yayına hazırlanan “Tanin Gazetesinde Çanakkale Savaşları”, Çanakkale Savaşları ile ilgili insan-toplum merkezli araştırmaların önünü açıyor. Yazarlar, savaşın boyutunu yalnız siyasi ve askeri açıdan incelemiyor aynı zamanda insani yönleriyle de bir milletin vatanı için çektiği tüm zorlukları dönemin güçlü gazetelerinden biri olan Tanin Gazetesi'nin üzerine yaptıkları araştırmalarla ortaya koyuyorlar.

Dr. Barış Celep tarafından kaleme alınan "Türkiye'ye Amerikan Askeri Yardım Kurulu (Jammat) ve Türkiye'deki Faaliyetleri" başlıklı eserde ise İkinci Dünya Savaşı sonrasında Türkiye-ABD arasındaki ilişkilerin yeniden düzenlenmesi askeri boyutta inceleniyor. Amerikan Askeri Yardım Kurulunun Türk ordusunda ve Türkiye'de siyasi, iktisadi, sosyal ve kültürel ortamı nasıl etkilediği ele alınıyor.

Prof. Dr. Önder Göçgün'ün yazdığı ve ikinci baskısı gerçekleştirilen “İstiklâl Savaşı İstihbarat Subaylarından: Fahri Akçakoca Akça'nın Hatıraları” kitabı da İstiklâl Savaşı'nda istihbarat subayı olarak görev yapan Akça'nın hatıralarını aktarıyor. 217 ana başlıktan ve bunlara bağlı 320 alt başlıktan oluşan eserde Akça'nın işgal ve mücadele yıllarında düşman içinde gerçekleştirdiği gizli casusluk faaliyetleri ve bu faaliyetler esnasında atlattığı çeşitli tehlikeler okuyucuyla buluşuyor.