Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından 7 eser daha

Yıl içerisinde toplam 19 yeni eseri kitapseverlerle buluşturan Kurum, “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi” adlı iki ciltlik eserin de tıpkıbasımını gerçekleştirdi.

Aralık ayı içerisinde basımı gerçekleşen kitaplardan “Sırp-Hırvat Sloven Krallığı'ndan Yugoslavya'ya Türkiye-Yugoslavya İlişkileri”, Gülşah Kurt Güveloğlu tarafından kaleme alındı. 1 Aralık 1918 yılında kurulan Sırp-Hırvat Sloven Krallığı'nda 1941 yılına kadar yaşanan siyasi hayatın ele alındığı kitapta, bu süreçte Bosna'nın durumu ve Müslüman halkın siyasi faaliyetlerine değinilerek, Türkiye ile ilişkiler ortaya konuluyor.

Ali Dikici'nin hazırladığı “İkinci Dünya Savaşı'nda Türkiye'nin İç Güvenliği” adlı eser ise, İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'nin iç güvenliğini ve güvenlik görevlilerini konu alıyor. Savaş döneminde başta polis teşkilatı olmak üzere iç güvenlik teşkilatlarının tarihsel alt yapıları, yapısal durumları ve yapılan yasal düzenlemelerin yanı sıra, iç güvenliği doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen iç ve dış boyutlu olaylar orijinal polis arşiv kayıtları ve konuyla ilgili eserler harmanlanarak yazıldı.

Göç ve iskân alanında hazırlanan “Aşâir ve Muhâcirîn Müdüriyet-i Umûmiyesi” adlı eser ise Volkan Marttin tarafından kaleme alındı. Osmanlı Devleti'ni uzun yıllar boyunca uğraştıran, Türkiye Cumhuriyeti'ne devrolan göç ve iskân meselesinin çözümü için kurulan genel müdürlüğün yapısı, işleyişi ve faaliyetlerini konu alan eserde göç olgusunun tanımı ve özelliklerinin yanında devlet mekanizmasındaki karşılığı üzerinde de duruluyor.

Yeni çıkan eserlerin ikisi İngilizce metin olarak okuyucuya sunuluyor. Bunlardan Semih Gökatalay'ın “The Political Economy Of Corporations In The Late Ottoman Empire And Early Turkish Republic (1908-1929)” adlı eserinde 1908-1929 yılları arasındaki dönemde anonim şirketlerin ekonomi politiği ve şirketlerin zaman içerisinde nasıl bir evrim geçirdikleri inceleniyor. Eser, 20'nci yüzyılın başlarında Türkiye'deki işletme tarihine ışık tutmaktadır. Ayrıca eserin ileriki yıllarda yapılacak çalışmalara zemin oluşturacağı düşünülmektedir.

Liliana Elena Boşcan'ın kaleme aldığı “Diplomatic and Economic Relations Between Kingdom of Romania and Republic of Turkey During The Atatürk Period (1923-1938)” eser, Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkileri ele alıyor. Kitapta üç bölüm yer alıyor. Birinci bölümde Atatürk dönemi Romen-Türk ilişkileri diplomatik ve siyasi bakımdan inceleniyor. İkinci bölümde yine Atatürk dönemi Romen-Türk ilişkileri ekonomik boyutuyla inceleniyor. Eserin son bölümünde ise, Romanya ile Türkiye arasında imzalanmış diplomatik ve ekonomik anlaşmaların Fransızca ve İngilizce metinleri yer alıyor. Eser Türkçe gazete ve kitapların yanı sıra ağırlıklı olarak Romanya arşiv kaynaklarına dayanılarak hazırlandı.

Üniversitelerde ders kitabı olarak okutulan ve bir süredir mevcudu tükenen “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I” ve “Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II” adlı eserlerin ise tıpkıbasımları yapıldı. Eserin birinci cildi savaşı, barışı ve yeniden kuruluşu ele alıyor ve altı bölümden oluşuyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan 2000'li yıllara kadar uzanan tarihî süreç ise ikinci cildin konusunu oluşturuyor.

Okuyucular eserlere Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığının genel ağ sayfasından (https://www.atam.gov.tr/) ve satış bürolarından ulaşabilecek.