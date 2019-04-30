Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından Hakkâri'de Uluslararası Sempozyum

Konu başlıklarının “Tarihî ve Coğrafi Açıdan Hakkâri”, “Osmanlı'nın Son Döneminde Hakkâri” ve “Cumhuriyet Döneminde Hakkâri” olduğu 'Cumhuriyet Devrinin Bir Serhat Vilayeti Hakkâri' sempozyumuna, yurt içi ve yurt dışından 50'ye yakın akademisyen ve uzman katılacak.

Geçmişten günümüze Hakkâri'nin tarihî, idari, siyasi, ekonomik ve sosyokültürel yapısını inceleyen araştırmacılara, çalışmalarını sunabilecekleri bir ortam sağlamak amacıyla gerçekleştirilecek olan sempozyumun “Hakkâriye Dair” başlıklı açış oturumunda, Hakkâri'de görev yapmış emekli öğretmen Tahsin Dinç, Hakkâri halkından Adil Erdoğan ve Abdülkadir Kızılkaya ile TRT 1 Kanal Koordinatörü Kurtuluş Zeydan birer konuşma yapacak.

Üç ayrı salonda, iki gün sürecek olan sempozyumda 56 sunum yapılacak.