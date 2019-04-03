Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığından "Hatay" sempozyumu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, 4-6 Nisan tarihleri arasında Hatay'da “Anavatan'a Katılışının 80. Yılında Hatay” başlıklı sempozyum düzenleyecek.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek sempozyumda Hatay'ın tarihi, coğrafi, sosyal ve kültürel zenginlikleri ile 1939'dan günümüze kadar olan süreçte Hatay'da yaşanan dönüşüm, yeni bilgi ve belgelere dayalı olarak ele alınacak. Sempozyum vasıtasıyla Hatay üzerine çalışma yapan araştırmacılar, çalışmalarını ulusal ve uluslararası düzeyde sunma şansına kavuşacaklar. Sempozyumda “Tarihi ve Coğrafi Açıdan Hatay”, “Atatürk ve Hatay”, “Hatay'ın İdari ve Siyasi Yapısı”, “Hatay'ın Ekonomik Yapısı” ve “Günümüzde Suriye Olayları ve Hatay” konulu bildiriler sunulacak.

Sempozyumun açılış oturumunda Hatay'ın önemli isimlerinden Hatay Devleti Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen'in torunu Tarık Sökmenoğlu, Hatay Devleti Başbakanı Abdurrahman Melek'in torunu Mehmet Melek, Hatay Devleti Millet Meclisi Reisi Abdulgani Türkmen'in torunu Dr. Abdulgani Melek ve dönemin tanıklarından Ömer Bayraktar da birer konuşma yapacaklar. Üç ayrı salonda iki gün sürecek olan sempozyumda toplam 77 sözlü sunum yapılacak.