Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları Ankara Kitap Fuarı'nda

Ankara Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluştu.

Bu yıl 2'incisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium'da kapılarını kitapseverlere açtı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ortamdan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve gelişim sürecinde yaşanan gelişmeler hakkında beşerî ve sosyal bilimler bağlamında birbirinden kıymetli akademik çalışmalara sahip olan Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları da fuarda kitapseverlerle buluştu. Kitapseverler etkinlik boyunca Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları eserlerine yüzde 50 indirim ile sahip olabilecek.

Yaklaşık 300 yayınevinin katılımıyla gerçekleşen fuarda Beşir Ayvazoğlu onur yazarı, İlya Boyaşov ise konuk yazar olarak ağırlanacak. Ayrıca fuar boyunca imza günleri ve konferanslar düzenlenecek. 18 Ekim Cuma günü başlayan fuar, 27 Ekim Pazar gününe kadar devam edecek.