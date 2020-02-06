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Atatürk Araştırma Merkezi yayınları CNR kitap fuarında

Uluslararası CNR Kitap Fuarı, kapılarını 7’nci kez İstanbullu kitapseverlere açmaya hazırlanıyor.

Uluslararası CNR Kitap Fuarı, kapılarını 7'nci kez İstanbullu kitapseverlere açmaya hazırlanıyor.


8 Şubat Cumartesi günü başlayacak olan fuarda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi yayınları da yer alacak.


Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu ortamdan başlayarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş ve gelişim sürecinde yaşanan gelişmeleri beşeri ve sosyal bilimler bağlamında inceleyen, alanında uzman isimler tarafından kaleme alınan eserler fuarda meraklılarını bekliyor olacak.


Yurt içi ve yurt dışından birçok yayınevi ve eseri kitapseverlerle buluşturan fuarda, Atatürk Araştırma Merkezi yayınları yüzde elli indirimle satışa sunulacak. Fuar boyunca; imza günleri, söyleşi, seminer ve paneller başta olmak üzere 700'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirilecek.

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