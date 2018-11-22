Atatürk Araştırma Merkezi yayınları Elazığ 2. Ulusal Kitap Fuarı'nda

Ulusal Kitap Fuarı'nda kitapseverlerle buluşacak.

Elazığ Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen “Elazığ 2. Ulusal Kitap Fuarı”, 23 Kasım günü Elazığ Fuar ve Sergi Alanı'nda kapılarını ziyaretçilere açmaya hazırlanıyor. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi'nin yayınları da bu yıl fuarda okurlarıyla buluşacak. Cumhuriyet dönemi başta olmak üzere Osmanlı Devleti'nin son döneminden günümüze kadar dönemin tanıklarının kaleminden çıkan hatıralar, alanında uzman isimlerce yazılmış araştırma eserleri meraklılarını bekliyor. Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı tarafından 2014 yılında gerçekleştirilen “Tarihten Günümüze Elazığ Uluslararası Kongresi” ile 2016 yılında alanında yetkin gazeteci ve tarihçileri ağırlayan “Türk Basın Tarihi Uluslararası Sempozyumu”na ait kitaplar da fuarda yerini alacak. Orta Doğu'da yaşanan son gelişmelerin tarihsel alt yapısını göstermesi bakımından “Osmanlı Yönetimi ve Fransız Manda İdaresi Altında Suriye (1908-1938)”, ve “Bağdat Paktı” ile Elazığ'ın Cumhuriyet devrindeki gelişimini bilimsel olarak ortaya koyan “Elazığ'da İdari, Siyasi ve Sosyoekonomik Hayat (1923-1950)” adlı eserlere fuar boyunca yüzde 50 indirimle sahip olunabilecek.

Gerçekleşecek imza günüyle okurun yazarla buluşma fırsatı bulacağı fuarda, 24 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'te Fırat Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Osman Umar; 25 Ekim Pazar günü ise Munzur Üniversitesinden Öğretim Üyesi Dr. Şahin Yedek saat 14.00'te Atatürk Araştırma Merkezi yayınları sergiliğinde kitaplarını imzalayacaklar. Fuar, 2 Aralık'a kadar ziyaret edilebilecek.