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Atatürk Araştırma Merkezi yayınları Eskişehir Kitap Fuarı'nda

Eylül Fuarcılık tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı, 4 Ekim Cuma günü kapılarını kitapseverlere açıyor.

Eylül Fuarcılık tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarı, 4 Ekim Cuma günü kapılarını kitapseverlere açıyor. Fuarda Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Araştırma Merkezi yayınları da yer alıyor.


Eylül Fuarcılık tarafından düzenlenen 3. Eskişehir Kitap Fuarı kitapseverlerle buluşuyor. Osmanlı Devleti'nin son dönemi ve Cumhuriyet dönemi için kaynak teşkil eden birbirinden kıymetli akademik çalışmalara sahip olan Atatürk Araştırma Merkezi yayınları da etkinlikte Eskişehirli kitapseverlerle buluşacak. Etkinlik boyunca Atatürk Araştırma Merkezi yayınlarından alışveriş yapanlar eserlere yüzde 50 indirimle sahip olacak. Üstün Dökmen'in onur konuğu olacağı fuarda, çeşitli imza günleri de düzenlenecek. Fuar, 10 gün boyunca okurların ziyaretine açık olacak.

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