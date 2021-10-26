Atatürk Botanik Bahçesi sonbaharı selamlıyor

Sonbaharda yeşille sarıyı bir araya getiren park günün erken saatlerinden gece geç saatlere kadar vatandaşları ağırlamaya devam ediyor.

Keçiörenlilerin ve Ankaralıların spor yapmak için akın ettiği Türkiye'nin ve Başkent'in en uzun koşu ve yürüyüş yollarından birine sahip olan Atatürk Botanik Bahçesi'nin sonbaharda da cazibe merkezi olmaya devam ettiğini belirten Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Spor yapmak isteyenlerin vazgeçilmez mekânı olan Atatürk Botanik Bahçemiz ilçe dışından gelen vatandaşlarımıza da ev sahipliği yapıyor. Geçmişte kaya ve hafriyat yığınından ibaret olan bahçemiz şimdi yeşiliyle, gülleriyle, şelalesiyle ve bitki çeşitliliğiyle bir oksijen deposu olarak hizmet veriyor. Bu vaha yaz-kış, her mevsimde güzelliğinden hiçbir şey kaybetmiyor” dedi.