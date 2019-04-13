Atatürk Botanik Parkı bahara hazır

Belediye ekipleri, Atatürk Botanik Parkı'nı Başkan Turgut Altınok'un talimatıyla rengârenk çiçeklerle buluşturdu. Çiçeklendirme çalışması, Keçiören'in daha estetik görüntüye kavuşması için diğer parklarda da devam edecek.

Keçiören Belediyesi Başkanı Turgut Altınok, özel peyzaj çalışmalarıyla yüzlerce çeşit bitki ve çiçekle renk cümbüşü haline gelen Atatürk Botanik Parkı'nda sabah sporu yapan vatandaşlarla selamlaştığı sırada incelemelerde bulundu. Daha sonra Altınok, Atatürk Botanik Parkı'nda çiçeklendirme çalışması yapılması için talimat verdi.

“Botanik Parkı, kentimizin en güzel parklarından biridir”

Atatürk Botanik Parkı'nda çiçeklerin eksik olduğu noktaların tamamlanması için Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine talimat veren Başkan Altınok, “Ankara'nın en gözde dinlenme alanlarından biri olan Atatürk Botanik Parkımız, vatandaşlarımızın sabah sporu yapmalarına ve akşam geç saatlere kadar vakit geçirmelerine imkân tanıyan vazgeçilmez mekânlar arasında yer alıyor. Biz burayı hafriyat yığınlarından kurtararak kentimizin en güzel parklarından biri olarak hizmete açtık. Parkımız, içindeki uzun koşu parkuru ile spor yapmak isteyen vatandaşlarımızın vazgeçilmez mekânı konumundadır. Yüzlerce çeşit bitki ve çiçeğin güzelliğiyle renklenen parkımız, baharda olduğu gibi kış mevsiminde de güzelliğinden bir şey kaybetmiyor. ‘Şimdi hizmet vakti' deyip, Keçiören'imizi ağaçlandırarak ve yeşillendirerek daha yaşanabilir hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.