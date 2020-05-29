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Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu yayınlarını uzaktan erişime açıyor

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, bünyesinde barındırdığı kurumların yayınlarını 2020 yılının sonuna kadar ücretsiz olarak uzaktan erişime açıyor.


Türkiye'nin en büyük kamu yayıncılarından olan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, bünyesinde barındırdığı Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezinin yazarları tarafından uzaktan erişime açılmasına onay verilen yayınlarını "kitap.ayk.gov.tr" adresinden okurların hizmetine sunuyor. Üyelik ya da herhangi bir ücret gerektirmeyen uygulama, kitapseverlerin ilk etapta 200 kitaba kolaylıkla erişmesini sağlıyor. Daha çok yazarın uzaktan erişime onay vermesiyle, okurlara sunulan kitapların sayısının artması hedefleniyor. Türk dili, tarihi ve kültürüne ilişkin önemli kaynak eserleri, araştırma, inceleme ve tercümeleri kapsayan uygulamayla küresel salgından dolayı kaynaklara ulaşmakta zorluk yaşayan araştırmacıların bilgiye kolayca erişimine katkı sağlanması amaçlanıyor.

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