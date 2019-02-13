Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 13. Ankara Kitap Fuarı'nda

Türk kültürü ve sanatına ilişkin akademik yayınlarıyla ön plana çıkan Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı,

yayınlarını 15-24 Şubat tarihleri arasında ATO Congresium'da Ankaralı okurlarla buluşturuyor.

Türk kültür ve sanatının hemen her dalıyla ilgili yayınlarının zenginliğiyle göz dolduran Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, yayınlarıyla 13. Ankara Kitap Fuarı'nda yer alacak. 15-24 Şubat tarihleri arasında ATO Congresium'daki fuarda Ankaralı kitapseverlere kurum yayınlarının tamamı yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulacak. Fuar 24 Şubat'a kadar açık olacak.