Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 14. Ankara Kitap Fuarı'nda

Ankara Kitap Fuarı yarın kapılarını açıyor. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı da 500 civarındaki yayınıyla katılacağı fuarda yayınlarını okuyuculara yüzde 50 indirimli olarak sunacak.

Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium'da kapılarını başkentli okuyuculara açıyor. Fuar, kitapseverleri 28 Şubat-8 Mart tarihleri arasında yurt içi ve yurt dışından pek çok yazarla buluşturacak. Fuara Fransa konuk ülke, Gülten Dayıoğlu onur konuğu, Jean C. Grange ise uluslararası onur yazarı olarak katılacak.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı da 500 civarındaki yayınıyla katılacağı Ankara Kitap Fuarı'nda yayınlarının tamamını okuyuculara yüzde 50 indirimli olarak sunacak. Başkentte yaklaşık 300 yayınevinin katılımıyla gerçekleşecek fuarda, Türkiye'nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi günleri ile panel, konferans ve seminerler düzenlenecek. Ankara Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek. Fuar, 8 Mart Pazar akşamı sona erecek.