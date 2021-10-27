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Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 16. Ankara Kitap Fuarı'nda

Başkentli kitapseverlere kapılarını açan 16.

Ankara Kitap Fuarı'nda Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı da 500 civarındaki yayınıyla yerini aldı.


Ankara Kitap Fuarı, ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde başkentli okuyuculara kapılarını açtı. Fuar, 22-31 Ekim tarihleri arasında kitapseverleri yurt içi ve yurt dışından birçok yazarla buluşturuyor. Bu yılın “konuk ülkesi” kapsamında Kazakistan'ın yer alacağı 16. Ankara Kitap Fuarı'nda eserleri Türkçe yayımlanmış Kazakistanlı yazarlarla tanışma fırsatı da bulunuyor. Bilim, düşünce, sanat, edebiyat, folklor gibi konular başta olmak üzere milli kültürümüzün kaynak eserlerini hazırlayan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı da 500 civarındaki yayınıyla Ankara Kitap Fuarı'ndaki yerini aldı.


Başkent'te yaklaşık 300'ü aşkın yayınevinin katılımıyla gerçekleşen fuarda Türkiye'nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi günleri ile panel, konferans ve seminerler düzenleniyor. Ankara Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Kitap dostlarının heyecanla beklediği fuar, 31 Ekim'e sona erecek.

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