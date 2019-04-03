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Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 24. İzmir Kitap Fuarı'nda

ANKARA (İHA) – Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, 24.

İzmir Kitap Fuarı'nda İzmirli okurlarla buluşacak.


Türk kültür ve medeniyetine ilişkin akademik yayınlarıyla ön plana çıkan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, 6-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek 24. İzmir Kitap Fuarı'nda İzmirli okurlarla buluşacak. Fuarda, İzmirli kitapseverlere kurum yayınlarının tamamı yüzde 50 indirimli olarak satışa sunulacak.


457 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla hazırlanan İzmir Kitap Fuarı, söyleşi, panel ve çocuk etkinliklerinden oluşan 114 kültür etkinliğine ev sahipliği yapacak.

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