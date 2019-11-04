Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 38. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda

Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda yerini aldı.

TÜYAP tarafından 38'incisi düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2 Kasım Cumartesi günü kapılarını kitap dostlarına açtı. Düşünce, sanat, edebiyat, folklor ve bilim başta olmak üzere milli kültürümüzün kaynak eserlerini hazırlayan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı da yayınları ile fuara katılıyor. Başkanlık, 500 civarındaki yayınıyla katıldığı fuarda yayınlarının tamamını okuyuculara yüzde 50 indirimli olarak sunuyor.

Fuarın açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı standını ziyaret ederek, fuarın iyi geçmesi temennisinde bulundular.

Fuar 10 Kasım tarihine kadar hafta içi 10.00-19.00, hafta sonu 10.00-20.00 saatleri arasında Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebilecek.