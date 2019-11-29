Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı 3'üncü Olağan Bilim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, Türk kültürünün farklı alanlarında çalışmalarını sürdüren 20'den fazla akademisyenin katılımıyla 25 Kasım tarihinde Ankara'da 3'üncü Olağan Bilim Kurulu Toplantısı'nı gerçekleştirdi.

Bilim Kurulu Toplantısı, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan Vekili Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu'nun açılış konuşması ile başladı. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının büyük ve önemli işler başardığını vurgulayan Prof. Dr. Hekimoğlu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının yaptığı çalışmalarla Türk kültür dünyasına kıymetli hizmetlerde bulunduğunu ifade etti. Hekimoğlu, bağlı kurumlar arasında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının, görev ve sorumluluklarını yerine getirmede kurumlar arasında öncü rol üstlendiğini vurguladı.

Konuşmanın ardından, geleneksel Türk sanatlarına sunduğu katkılarından dolayı 2019 yılında Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Şeref Üyesi seçilen ve öncesinde TBMM Üstün Hizmet Ödülü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü gibi çok sayıda ödüle layık görülen Hattat Dr. Öğretim Üyesi Hüseyin Öksüz'e Prof. Dr. Muhammet Hekimoğlu ve Atatürk Kültür Merkezi Başkan Vekili Dr. Zeki Eraslan tarafından berat takdim edildi.

Hattat Dr. Hüseyin Öksüz, Şeref üyeliğine layık görüldüğü için duyduğu mutluluğu dile getirdikten sonra Türk kültürüne önemli hizmetleri olan böylesi bir kurumun Şeref üyesi olarak seçilmenin kendisine yüklediği sorumluluğun da farkında olduğunu ifade etti. Öksüz, "Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Şeref Üyesi olmak asıl benim için şereftir" diyerek sözlerini tamamladı.

Öksüz'ün konuşmasının ardından toplantının olağan gündemine geçildi. Atatürk Kültür Merkezi Başkan Vekili Dr. Zeki Eraslan tarafından Bilim Kurulu üyelerine 2019 yılında Kurum tarafından gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi verildi. Gün boyu süren toplantıda Kurumun 2020 yılı stratejik hedefleri doğrultusunda gerçekleştireceği bilimsel faaliyetler, süreli ve süresiz yayınlar üzerine müzakereler yapıldıktan sonra toplantı sona erdi.