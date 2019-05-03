Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Adalet Ağaoğlu'nun 90. doğum gününü kutladı

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumuna bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi iş birliği ile 2 Mayıs'ta Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tuğrul İnal Konferans Salonu'nda “Doğumunun 90. Yılında Adalet Ağaoğlu Sempozyumu” gerçekleştirildi.

Sempozyumla 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri kabul edilen Adalet Ağaoğlu, doğumunun 90. yılında anıldı. “Fikrimin İnce Gülü” adlı dinletiyle başlayan sempozyum, Alman Filoloji Bölümü doktora öğrencisi Esra Can Alnıaçık'ın Adalet Ağaoğlu ile yaptığı röportajın gösterimiyle devam etti. Ağaoğlu, röportajında 90 yıllık yaşamında kendisini etkileyen olayları çarpıcı örneklerle anlattı.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam'ın açış konuşmasıyla başlayan sempozyumda, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Bozbeyoğlu, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan ve Hacettepe Üniversitesi Rektörü A. Haluk Özen birer konuşma yaptılar. Hacettepe Üniversitesi Rektörü Özen, edebi bir şahsiyet olan Adalet Ağaoğlu'nun bir Cumhuriyet kadını olduğunu ve yüzyılımıza damgasını vurduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Musa Sağlam ise, yazarların doğum günlerini bu tarz etkinliklerle kutlamak gerektiğini ifade ederek, öz geçmişini anlattığı yazarın 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancısı kabul edildiğini dile getirdi. Ağaoğlu'nun aldığı ödüllere değinen Sağlam, "Kendisi bütün Türkiye'ye hocalık etmiştir" dedi. Ayrıca Prof. Dr. Sağlam, Ağaoğlu'nun sempozyuma sağlığı elvermediği için katılamayacağını ilettiği mektubunu izleyicilere okudu. Prof. Dr. Sağlam, sempozyumda sunulan bildirilerin "Özyaşam Öyküsünde Yazarın Yeniden Doğuşu'' başlığı altında kitaplaştırılacağını duyurdu.

Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bozbeyoğlu ise konuşmasında Adalet Ağaoğlu romanlarında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin toplumsal gelişiminin okunduğunu ifade ederek, kadın yazar olmasının önemine vurgu yaptı. Adalet Ağaoğlu'nun Fransız edebiyatında çok görülen bilinç akışı yöntemini Türk edebiyatında da kullandığını dile getiren Prof. Dr. Bozbeyoğlu, "Adalet Ağaoğlu roman sanatıyla irdelediği durumu gözler önüne seren gerçek bir Cumhuriyet kadınıdır" dedi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan, anlamlı bir program ve güzide bir toplulukla bir arada olmanın verdiği mutluluk ile sözlerine başladığı konuşmasında, sempozyumdaki bildirilerin ‘'Özyaşam Öyküsünde Yazarın Yeniden Doğuşu'' başlığı altında kitaplaştırılarak Atatürk Kültür Merkezi yayınları içerisinde basılacağının sözünü verdi. Dr. Eraslan, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı olarak Hacettepe Üniversitesi ile paydaş olmaktan mutlu olduklarını dile getirdi. Dr. Eraslan, Adalet Ağaoğlu'nun kendi hayatını anlattığı konuşmasında zarif ve latif bir hanımefendi olduğunu ifade etti.

Alman Filoloji, Türkoloji ve Mütercim-Tercümanlık bölümlerinden ve genç araştırmacılardan 14 bilim insanının katıldığı sempozyum iki oturumda gerçekleştirildi. Ağaoğlu'nun eserleri üzerine Türk Dili ve Edebiyatı ile Alman Dili ve Edebiyatı alanlarında yapılmış doktora tezi, makale, tebliğ ve diğer bilimsel çalışmalara yer verilen sempozyumda ayrıca yazarın eserlerinin Almanca'ya yapılmış çevirilerinin kuramsal ve bilimsel düzlemde tartışılması sağlandı.

Sempozyum, bilim insanlarına katılım belgesi sunulmasıyla sona erdi.