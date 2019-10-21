Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Ankara Kitap Fuarı'nda

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, bu yıl 2'ncisi düzenlenen Ankara Kitap Fuarı'nda yayınlarını okurlarla buluşturuyor.

Ankara Kitap Fuarı, 18 Ekim'de ATO Congresium'da kapılarını okuyuculara açtı. Fuara Rusya konuk ülke, İlya Boyasov konuk yazar, Beşir Ayvazoğlu ise onur yazarı olarak katılıyor. Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı da 500 civarındaki yayınıyla katıldığı fuarda kitapseverlere kurum yayınlarının tamamını yüzde 50 indirimli olarak sunuyor.

Başkent'te yaklaşık 300 yayınevinin katılımıyla gerçekleşen fuarda, Türkiye'nin ünlü yazarlarının imza ve söyleşi günleri ile panel, konferans ve seminerler de düzenleniyor. Ankara Kitap Fuarı, her gün 10.00-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebiliyor. Ankaralı kitapseverlerin her yıl heyecanla beklediği fuar 27 Ekim Pazar akşamı sona eriyor.