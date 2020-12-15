Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı iki yeni kitap yayınladı

Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Dingeç tarafından hazırlanan “Osmanlı Sarayında At” isimli eser, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasındaki yerini aldı. Osmanlı sarayında atın vazgeçilmezliği üzerine hazırlanan çalışma, Osmanlı Devleti'nde saray ve onunla bütünleşmiş görünen at üzerine ayrıntılı bir araştırmaya dayanıyor.

Samsun Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Ahmet Keskin'in “Türk Kültüründe Alkışlar ve Kargışlar” adlı eseri, Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları arasındaki yerini aldı. Kitap; eski dönemlerden günümüze kadar geniş bir yayılma ve yaşam alanı bulan alkış ve kargışların Türk kültür tarihindeki görünümlerini genel hatları ile ortaya koymak amacıyla hazırlandı.