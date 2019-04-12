Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı, İpekyolu Kariyer Fuarı'nda

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Gaziantep Üniversitesi ev sahipliğinde 11 Nisan'da açılışı yapılan “İpekyolu Kariyer Fuarı” devam ediyor. Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığının da katıldığı fuar kapsamında öğrenci ve mezunlara Kurum faaliyetleri hakkında bilgi veriliyor.

Bölgesel Kariyer Fuarları, öğrencileri, mezunları ve iş insanlarını bir araya getirerek gençlere yeni istihdam alanları oluşturmayı, işverenlere ise donanımlı bireylerle buluşma fırsatı sağlıyor.

Adıyaman Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Harran Üniversitesi, İskenderun Teknik Üniversitesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ve Sanko Üniversitesinin paydaşları arasında yer aldığı fuara, ulusal ve uluslararası düzeyde birçok kurum katılıyor.

12 Nisan'a kadar sürecek olan fuarda, gençler, hayatlarını kolaylaştıracak, kariyer basamaklarını hızlı bir şekilde çıkmalarını ve gelecek adına isabetli kararlar almalarını sağlayacak etkinliklerle buluşturulacak.