Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, Hünkâr Hacı Bektaş Veli Sempozyumu'nda sergilendi

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı yayınları, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümü anısına düzenlenen 'Hünkâr Hacı Bektaş Veli Sempozyumu'nda sergilendi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Tarih Kurumu ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi iş birliğiyle Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750'nci yıl dönümü (1209-1271) anısına Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde 'Hünkâr Hacı Bektaş Veli Sempozyumu' düzenlendi.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ise sempozyuma; kültür coğrafyası içerisinde sanat tarihinden siyasi tarihe, siyasi tarihten müziğe, iletişimden edebiyata, edebiyattan toplum tarihine, toplum tarihinden halk bilimine kadar geniş bir yelpazede hazırlanan seçkin yayınlarıyla katıldı.

2021 yılının UNESCO tarafından “Hacı Bektaş Veli Yılı” ilan edilmesi vesilesiyle düzenlenen sempozyum, dört oturumda gerçekleştirildi. Sempozyumda Hacı Bektaş Veli, alanın uzmanları tarafından bütün yönleriyle ele alındı.