Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca, 9 yeni e-yayın okuyucularla buluşturuldu

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'na bağlı Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından, kurumun görünürlüğünün arttırılması ve yayınların daha geniş kitlelere ulaştırılması amacıyla e-yayın faaliyetlerine ağırlık vererek hazırlanan 9 e-yayın okuyucularla buluşturuldu.

Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından kazandırılan yayınlar, Türk kültür coğrafyası içerisinde sanat tarihinden siyasi tarihe, müzikten iletişime, edebiyattan toplum tarihine kadar geniş yelpazede hazırlanan kitaplardan oluşuyor.

Okuyucular ile Bayram Akdoğan'ın Fethullah Şirvanı ve Musiki Risalesi, Mitat Durmuş'un Hazarın Esintisi Nebi Xezri, Erkan Karagöz'ün İdil-Ural Sihirli Masalları Üzerine Karşılaştırmalı Motif Çalışması, Veyis Değişmençay'ın Kani‘i-yi Tusi ve Kelile ve Dimne'sinde II. İzzeddin Keykavus'a Methiyeleri, Ömer Aksoy'un Kazan Tatar Beyitleri, Remzi Özçelik'in Mevlana, Hasan Gültekin'in Nabi Zeyl-i Siyer-i Nebevi, Yusuf Yıldırım'ın Osman Şems Efendi ve Divanı, Fatoş Yalçınkaya'nın Uygur Sihir Masallarının Tip ve Motif Yapısı e-yayınları buluşturuldu.