Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığından, Adalet Ağaoğlu'na hatıra plaketi

Edebiyat dünyasının üretken, yeniliklerle dolu ve toplumun kültürel değerlerini ortaya çıkaran yazarı Adalet Ağaoğlu'na, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Dr. Zeki Eraslan tarafından, İstanbul'daki evine yapılan ziyaretle hatıra plaketi takdim edildi.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı ve Hacettepe Üniversitesi iş birliğiyle 20. yüzyıl Türk edebiyatının en önemli romancılarından biri kabul edilen Adalet Ağaoğlu adına, 2 Mayıs 2019'da gerçekleştirilen “Doğumunun 90.Yılında Adalet Ağaoğlu Sempozyumu”nda sunulan bildiriler genişletilerek kitaplaştırılmıştı. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Musa Yaşar Sağlam'ın da bulunduğu ziyarette bildiriler kitabı da Ağaoğlu'na sunuldu.

Ağaoğlu hakkında

Ağaoğlu, Çağdaş Türk Edebiyatının seçkin yazarlarından olup ilk edebî çalışmalarını tiyatro eleştirisi ve şiir alanında ortaya koyar. Kendisi başta roman ve tiyatro olmak üzere edebiyatın pek çok yazınsal türünde onlarca eser verir. Türk edebiyatının dünya edebiyatına açılan penceresi olan Adalet Ağaoğlu, Türk toplumunu ayrıntılı olarak analiz eden, öngörüsü güçlü, aydın duyarlılığıyla ‘‘toplumsal ruhu'' ustaca koklayabilen, toplumun çalkantılı dönemlerini ve bu dönemlerin bireyler üzerindeki etkilerini irdeleyen, tüm bunları ayrıca bir kadın hassasiyetiyle yansıtabilen nadir usta kalemlerden biridir.